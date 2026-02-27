Με ανοιχτό το ενδεχόμενο εισαγωγής της Αττικά Πολυκαταστήματα στο Χρηματιστήριο Αθηνών και συνέχιση αναζήτησης εξαγορών στον κλάδο των τροφίμων η IDEAL Holdings παρουσίασε εχθές στους αναλυτές τα επιτεύγματα της περυσινής χρονιάς αλλά και τους στόχους της εφετινής.

Εστιάζοντας στα οικονομικά μεγέθη, η διοίκηση της εισηγμένης ανέφερε ότι τα συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν στα 58 εκατ. ευρώ από 39,3 εκατ. ευρώ το 2024, αποτέλεσμα τόσο της οργανικής ανάπτυξης όσο και της συνεισφοράς των εξαγορών (M&As).

Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 36,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 26,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ισχυρή ετήσια βελτίωση και αποδεικνύοντας τη δυνατότητα κλιμάκωσης (scalability) του επενδυτικού μας μοντέλου.

Σημαντικό είναι επίσης ότι η IDEAL Holdings συνέχισε να προσφέρει αποδόσεις στους μετόχους της, διανέμοντας 0,40 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025 – συνολικά 21,6 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση (dividend yield) περίπου 6,6% με βάση τη μέση τιμή της μετοχής κατά τη διάρκεια του έτους. Παράλληλα ενισχύθηκε η κεφαλαιακή βάση με την στρατηγική συμφωνία με την Oak Hill Advisors που έχει ήδη επενδύσει 102,5 εκατ. ευρώ, αποκτώντας έμμεσα το 25% των επενδύσεών ενώ ολοκληρώθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 48 εκατ. ευρώ, η οποία υπερκαλύφθηκε 2,6 φορές, διευρύνοντας περαιτέρω τη μετοχική βάση.

Αναφορικά με τα Αττικά Πολυκαταστήματα, η διοίκηση απαντώντας σε σχετική ερώτηση για εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σημείωσε ότι εξετάζει πάντα επιλογές για την απελευθέρωση αξίας από τις επενδύσεις της. Παράλληλα αναφέρθηκε ότι στα πολυκαταστήματα attica, υλοποιείται το Elevation Project, ένα στοχευμένο σχέδιο ανάπτυξης που βασίζεται σε τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες: την αύξηση των πωλήσεων ανά τ.μ. μέσω αναβάθμισης του προϊοντικού μείγματος και εισαγωγής νέων brands αλλά και βελτίωση της εμπειρίας εστίασης, την επέκταση του φυσικού αποτυπώματος κατά 3.500 τ.μ. με νέα καταστήματα -όπως το κατάστημα στη Riviera Galleria και εξειδικευμένα monobrand και specialty stores- τον ψηφιακό μετασχηματισμό με βελτίωση και επέκταση του ψηφιακού καναλιού με στόχο την αύξηση πωλήσεων κατά 70%, καθώς και τη συνεχή βελτίωση της omni channel εμπειρίας του πελάτη. Το 2025 οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση 5% έναντι του 2024, παρά την αρνητική τάση της αγοράς.

Οι πωλήσεις Tax Free αυξήθηκαν κατά 5%, ενώ το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) σημείωσε άνοδο 29%.

Η επισκεψιμότητα ήταν ελαφρώς αυξημένη (+1% έναντι του συνόλου του 2024), ενώ οι συναλλαγές αυξήθηκαν κατά +4% (υψηλότερο ποσοστό μετατροπής/conversion rate). Συνεχής ήταν η προσθήκη σύγχρονων designer brands ενώ αυξήθηκαν οι αποκλειστικές συνεργασίες (π.χ. COS με αναμενόμενο ετήσιο τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ, Comme des Garçons Pocket Concept —το attica είναι 1 από τα 5 πολυκαταστήματα στην Ευρώπη που το διαθέτουν—, Maison Crivelli και Matiere Premiere στον τομέα των niche αρωμάτων), στο πλαίσιο της διαδικασίας αναβάθμισης. Επίσης, σημειώθηκε βελτίωση μικτού περιθωρίου και περιθωρίου EBITDA, παρά το αυξημένο κόστος μισθοδοσίας και marketing ενώ οι πωλήσεις ανά τ.μ. σημείωσαν αύξηση 4%. Για το 2026 προβλέπεται η ανοδική τάση των πωλήσεων να συνεχιστεί. Επίσης, αναμένεται περαιτέρω αύξηση της δραστηριότητας χονδρικής (ιδιόκτητα εμπορεύματα) έναντι του μοντέλου παρακαταθήκης (consignment) αλλά και η εισαγωγή νέων σύγχρονων (contemporary) και premium brands (π.χ. Carhartt).

Παράλληλα, προγραμματίζεται η αναβάθμιση των συστημάτων front-end για την ενίσχυση της εξατομίκευσης και της εμπειρίας του πελάτη (Σε εξέλιξη, αναμένεται τον Απρίλιο του 2026). Η εφαρμογή προγράμματος CRM / Πιστότητας (Loyalty) (Σε εξέλιξη, αναμένεται το Γ’ τρίμηνο του 2026). Περαιτέρω ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (AI) και διορθώσεων βάσει των ευρημάτων από τον έλεγχο εμπειρίας χρήστη (UX audit). Η λειτουργία του πρώτου αυτόνομου καταστήματος «attica beauty» στο Athens Mall και το άνοιγμα 3 νέων καταστημάτων στη Riviera Galleria, στο Ελληνικό.

Αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Πληροφορικής Byte το 2025 EBITDA και EBT σημείωσαν αύξηση +13% και +16% αντίστοιχα, παρά τη μείωση των εσόδων κατά -9% σε σύγκριση με το 2024, λόγω μεγάλων εφάπαξ (one-off) έργων υποδομής πληροφορικής (χαμηλού περιθωρίου κέρδους).

Το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε αγγίζοντας το 14% (έναντι 12% το οικονομικό έτος 2024). Η διοίκηση εστίασε στη μετάβαση προς έργα υψηλότερου περιθωρίου και προστιθέμενης αξίας, με στόχο την ενίσχυση της κερδοφορίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο όμιλος αναμένει αύξηση εσόδων το 2026, υποστηριζόμενη από το ισχυρό ανεκτέλεστο και τη συνεχή επέκταση της ελληνικής αγοράς πληροφορικής. Το υφιστάμενο συμβασιοποιημένο ανεκτέλεστο ύψους εκτιμάται στα ~83 εκατ. ευρώ. Η ανοδική τάση της κερδοφορίας (EBITDA) αναμένεται να συνεχιστεί, οδηγούμενη κυρίως από: τη συνεχιζόμενη στροφή προς υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, την αυξημένη συνεργασία μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου για την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας και τις περαιτέρω επενδύσεις στην τεχνολογία (κυρίως AI) και την τυποποίηση διαδικασιών για τη μείωση των χειροκίνητων εργασιών και των γενικών εξόδων.

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη το 2025. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7% (έναντι του 2024), με την άνοδο να προέρχεται κυρίως από τον όγκο και δευτερευόντως από το μείγμα προϊόντων (mix), έχοντας θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της κατηγορίας. Η επίδοση αυτή επιτεύχθηκε παρά την έντονη πίεση από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (PL) και την αυξημένη ευαισθησία των καταναλωτών ως προς τις τιμές.

Τα έσοδα αυξήθηκαν σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και τα κανάλια διανομής, ενώ τα μερίδια αγοράς προσέγγισαν ή κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά. Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε κατά 60 μονάδες βάσης (bp) έναντι του 2025, ως αποτέλεσμα του μείγματος προϊόντων και της βελτίωσης της παραγωγικότητας, στοιχεία που αντιστάθμισαν το υψηλότερο κόστος πρώτων υλών και παραγωγής.

Το EBITDA αυξήθηκε 5% έναντι του 2024. Η διοίκηση αναμένει ότι οι πωλήσεις το 2026 θα συνεχίσουν να αυξάνονται με μεσαίο έως υψηλό μονοψήφιο ρυθμό, με θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της κατηγορίας. Η πορεία αυτή θα υποστηριχθεί από τον ολικό επανασχεδιασμό της μάρκας (νέα εταιρική ταυτότητα, νέα διαφημιστική καμπάνια, νέες συσκευασίες) και τις ισχυρές επενδύσεις προς τον καταναλωτή, σε συνδυασμό με την έντονη παρουσία στα σημεία πώλησης και την επέκταση της διανομής σε κατηγορίες υψηλής ανάπτυξης.

Το EBITDA αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται το 2026 με χαμηλό διψήφιο ρυθμό, αξιοποιώντας την αύξηση των εσόδων και τα κέρδη παραγωγικότητας που προκύπτουν από τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις (Capex).

Στα επικείμενα έργα περιλαμβάνονται η δημιουργία νέου κέντρου διανομής και αποθήκευσης στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την αύξηση της ιδιόκτητης αποθηκευτικής ικανότητας και τη σημαντική μείωση του κόστους αποθήκευσης σε τρίτους (σε εξέλιξη, ολοκλήρωση αναμένεται το Γ’ τρίμηνο του 2026). Επίσης, η δημιουργία νέου κέντρου διανομής και αποθήκευσης στην Αθήνα, για τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και την ελαχιστοποίηση του κόστους προς τρίτους (βρίσκεται σε αρχική φάση και η ολοκλήρωση αναμένεται το α’ εξάμηνο του 2027).