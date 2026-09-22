Σημαντική ενίσχυση των οικονομικών του μεγεθών κατέγραψε ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, πετυχαίνοντας αύξηση του όγκου πωλήσεων, ενίσχυση των λειτουργικών περιθωρίων και υπερδιπλασιασμό της καθαρής του κερδοφορίας.

Η θετική αυτή πορεία υλοποιήθηκε σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, το οποίο επηρεάστηκε από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις διακυμάνσεις στις τιμές των πρώτων υλών και τις πιέσεις στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα 226,6 εκατ. ευρώ, έναντι 200,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 13,2%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην ενίσχυση των πωληθέντων όγκων κατά 8,2% στο εξάμηνο (με το δεύτερο τρίμηνο να σημειώνει άνοδο 10,8%), καθώς και στη διαμόρφωση υψηλότερων μέσων τιμών πώλησης.

Ισχυρή άνοδο παρουσίασαν και οι δείκτες κερδοφορίας. Το EBITDA διαμορφώθηκε στα 38,2 εκατ. ευρώ (+57,1%), με το περιθώριο EBITDA να βελτιώνεται στο 16,8% από 12,1%. Σε προσαρμοσμένη βάση, το EBITDA αυξήθηκε κατά 67,2%, ενώ τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) έφτασαν τα 23,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 117%.

Εντυπωσιακή ήταν η εξέλιξη των καθαρών κερδών μετά από φόρους, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 19,2 εκατ. ευρώ από 8,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025 (+133,7%), με τα κέρδη ανά μετοχή να διαμορφώνονται σε 0,4327 ευρώ.

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων αποδίδεται στη συνεπή υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού, στην αναβάθμιση του προϊοντικού μίγματος, στην αξιοποίηση των επενδύσεων των προηγούμενων ετών και στην ευρεία γεωγραφική διασπορά του Ομίλου, που εξασφάλισε την απρόσκοπτη παραγωγική και εμπορική λειτουργία.

Όσον αφορά τη χρηματοοικονομική θέση, ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 71,5 εκατ. ευρώ (έναντι 56,9 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025), παραμένοντας σταθερός σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η αύξηση σε σύγκριση με το τέλος της προηγούμενης χρήσης οφείλεται κυρίως στη χρηματοδότηση εξαγοράς ύψους 13,5 εκατ. ευρώ, στην εποχικότητα και στη διανομή μερίσματος 10,4 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι λειτουργικές ταμειακές ροές ενισχύθηκαν σημαντικά, φτάνοντας τα 23,1 εκατ. ευρώ έναντι 5,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Δ. Μαλάμος, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που ακολουθείται.

Όπως σημείωσε, παρά τις διεθνείς προκλήσεις, ο Όμιλος πέτυχε αύξηση μεριδίων αγοράς και ουσιαστική βελτίωση της κερδοφορίας του, παραμένοντας αισιόδοξος για τη μελλοντική αναπτυξιακή του τροχιά με όχημα την περαιτέρω διεύρυνση της διεθνούς του παρουσίας.