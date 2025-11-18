Η ΔΕΗ κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις στο γ΄ τρίμηνο, σε συνέχεια των πολύ καλών αποτελεσμάτων του β΄ τριμήνου, λόγω της βελτίωσης της συνολικής καθετοποιημένης δραστηριότητάς της, καθώς και των υψηλότερων εσόδων από τη δραστηριότητα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα – μετά και την εφαρμογή, από 1.6.2025, των νέων χρεώσεων χρήσης δικτύου.

Ως αποτέλεσμα, το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε €1,7 δισ. το εννεάμηνο του 2025 καταγράφοντας αύξηση κατά 24% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Κατά το εννεάμηνο του 2025, οι επενδύσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €1,9 δισ., εκ των οποίων περίπου το 88% κατευθύνθηκε σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ευέλικτης παραγωγής και αναβάθμισης των δικτύων διανομής.

Οι επενδύσεις αυτές υποστηρίζουν τη στρατηγική του Ομίλου για τη διαμόρφωση ενός πιο καθαρού και ευέλικτου χαρτοφυλακίου παραγωγής ενέργειας, καθώς και τον συνεχή εκσυγχρονισμό και ψηφιοποίηση των υποδομών του στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης.

Η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 6,4 GW στο τέλος του εννεαμήνου του 2025, μετά και την ολοκλήρωση της κατασκευής επιπλέον 70 MW στο φωτοβολταϊκό πάρκο της Πτολεμαΐδας. Το έργο, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο ενιαίο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ελλάδα συνολικής ισχύος 550 MW, βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης, καθώς απομένει η ανάπτυξη περίπου 30 MW, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Η συνολική ισχύς των έργων υπό κατασκευή, έτοιμων προς κατασκευή ή σε διαδικασία διαγωνισμού (υποβολή προσφορών) ανέρχεται σε 3,9 GW.

Επιπλέον, ξεκίνησε η κατασκευή ακόμα ενός σταθμού αποθήκευσης ενέργειας (BESS) στην περιοχή του Αμυνταίου. Ο νέος αυτός σταθμός, θα αποτελείται από μπαταρίες συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 50 MW και χωρητικότητας 200MWh και θα έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτεί το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας με ισχύ 50MW για 4 ώρες.

Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ, τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του δυναμικού τους καθώς και στην ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

Η λιγνιτική παραγωγή το εννεάμηνο 2025 μειώθηκε κατά 18% σε σχέση με το εννεάμηνο 2024 και διαμορφώθηκε σε 1,9 TWh. Η παραγωγή από ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρά τη μείωση κατά 0,4 ΤWh (-15%) της παραγωγής των μεγάλων υδροηλεκτρικών λόγω των μειωμένων υδατικών εισροών στους ταμιευτήρες.

Στην αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ, συνέβαλε η παραγωγή από αιολικά και φωτοβολταϊκά, η οποία αυξήθηκε κατά 48% και 20% αντίστοιχα έναντι του εννεαμήνου 2024 σε συνέχεια της προσθήκης νέας ισχύος. Ως αποτέλεσμα, η παραγωγή από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 5,1 TWh και αντιστοιχεί στο 33% της συνολικής παραγωγής της ΔΕΗ. Παράλληλα, η παραγωγή από φυσικό αέριο παρέμεινε περίπου στο ίδιο επίπεδο σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2024, σε 5,4TWh, που αντιστοιχεί στο 35% της συνολικής παραγωγής.

Η μετάβαση του Ομίλου σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, σε συνδυασμό με την γενικότερη βελτίωσή του σε θέματα ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση), αποτυπώνεται και στις αξιολογήσεις που λαμβάνει από διεθνείς οργανισμούς και οίκους αξιολόγησης. Μετά τις πρόσφατες αναβαθμίσεις από τους οργανισμούς CDP, S&P Global, ISS, και Sustainalytics, ακόμη ένας διεθνής οίκος – ο MSCI – αναβάθμισε κατά μια βαθμίδα την αξιολόγηση της ΔΕΗ, σε “A” από “BBB”. Σύμφωνα με την Έκθεση Αξιολόγησης του MSCI, η αναβάθμιση της ΔΕΗ αντανακλά βελτιωμένες επιδόσεις σε τρεις βασικούς τομείς: στην διαχείριση υδάτων και τοξικών αποβλήτων, στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και στην Εταιρική Διακυβέρνηση.

Οικονομικές επιδόσεις

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 24% σε €1,7 δισ. από €1,3 δισ., ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €0,4 δισ. από €0,2 δισ.

Η ΔΕΗ διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, παρά το αυξημένο επενδυτικό πρόγραμμα. Ο δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA διαμορφώθηκε σε 3,1x, αντανακλώντας το υψηλότερο επίπεδο επενδύσεων, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το όριο του 3,5x που έχει θέσει ο Όμιλος στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής πολιτικής του.

Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €6,7 δισ. στις 30.09.2025, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις του Επιχειρηματικού Σχεδίου, από €5,1 δισ. στο τέλος του 2024.

Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2025 η ΔΕΗ προχώρησε στην επιτυχή έκδοση Πράσινων Ομολογιών πρώτης τάξης συνολικής ονομαστικής αξίας €775 εκατ. με επιτόκιο 4,25% και λήξη το 2030, τα έσοδα των οποίων χρησιμοποιήθηκαν για την εξόφληση υφιστάμενων ομολογιών με ρήτρα αειφορίας, ενώ ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που αντλήθηκαν θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, επιλέξιμων πράσινων έργων.

Προοπτικές για το 2025

Οι ισχυρές επιδόσεις του εννεαμήνου επιβεβαιώνουν την σταθερά ανοδική πορεία των μεγεθών του Ομίλου και στηρίζουν την επίτευξη των στόχων για το σύνολο του 2025 και συγκεκριμένα:

Προσαρμοσμένο EBITDA ύψους €2 δισ.

Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας άνω των €0,4 δισ.

Διανομή μερίσματος ύψους €0,60/μετοχή (+50% σε σχέση με την εταιρική χρήση του 2024).

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ δήλωσε:

«Τα ισχυρά αποτελέσματα του Ομίλου επιβεβαιώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της ΔΕΗ και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που ακολουθούμε.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του μετασχηματισμού μας, επενδύοντας δυναμικά σε καθαρές και ευέλικτες μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στην ψηφιοποίηση και ενίσχυση των δικτύων διανομής, ώστε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις και να αποκομίσουμε τα οφέλη της ενεργειακής μετάβασης, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε.

Έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε πολύ γρήγορα την εγκατεστημένη ισχύ από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στα 6,4 GW, ενώ επιπλέον έργα 3,9 GW βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής ή έτοιμα προς υλοποίηση. Στον τομέα των δικτύων, η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση σε Ελλάδα και Ρουμανία έχει ανέλθει στα €5,6 δισ., δημιουργώντας ισχυρές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Οι επιδόσεις που καταγράφουμε από την αρχή του έτους ενισχύουν την εμπιστοσύνη μας στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει για το σύνολο του 2025, με EBITDA €2 δισ. και καθαρά κέρδη άνω των €0,4 δισ.»

Εμπορία

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σημείωσε ελαφρά μείωση το εννεάμηνο του 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, τόσο στην Ελλάδα (-0,8%) όσο και στη Ρουμανία (-0,4%).

Στην Ελλάδα, το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στη λιανική προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε στο 51%, από 50% το εννεάμηνο του 2024.

Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, το μέσο μερίδιο διαμορφώθηκε στο 49% τον Σεπτέμβριο 2025 (έναντι 51% τον Σεπτέμβριο 2024). Ανά κατηγορία τάσης, το μερίδιο διαμορφώθηκε σε 13% στην Υψηλή Τάση (από 18%), σε 34% στη Μέση Τάση (από 35%) και σε 63% στη Χαμηλή Τάση (από 65%).

Στη Ρουμανία, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας παρέμεινε σταθερό στο 16% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Παραγωγή

Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 31% το εννεάμηνο 2025 από 35% την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κυρίως λόγω της χαμηλότερης παραγωγής από μεγάλα υδροηλεκτρικά, λιγνιτικές και πετρελαϊκές μονάδες.

Στη Ρουμανία, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην παραγωγή από ΑΠΕ (αιολικά και φωτοβολταϊκά) αυξήθηκε σε 22% το εννεάμηνο 2025 από 13% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αντανακλώντας την ενίσχυση της αιολικής παραγωγής μετά την προσθήκη νέων έργων ΑΠΕ.

Η ένταση εκπομπών Scope 1 CO2 κατέγραψε ελαφρά μείωση σε σχέση με πέρυσι (0,47 τόνους ανά παραγόμενη MWh από 0,48 τόνους ανά παραγόμενη MWh το εννεάμηνο του 2024), λόγω της μειωμένης συμμετοχής των λιγνιτικών και των πετρελαϊκών μονάδων στο ενεργειακό μείγμα, η οποία σε μεγάλο βαθμό αντισταθμίστηκε από τη μειωμένη παραγωγή των μεγάλων υδροηλεκτρικών μονάδων.

Διανομή

Το εννεάμηνο του 2025, συνεχίστηκαν οι σημαντικές επενδύσεις στη δραστηριότητα της Διανομής σύμφωνα με την στρατηγική μας για τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των δικτύων, με την Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση σε Ελλάδα και Ρουμανία να ανέρχεται πλέον σε €5,6 δισ. Ειδικότερα, οι επενδύσεις ανήλθαν σε €0,8δισ., αυξημένες κατά 13%, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τηλεπικοινωνίες

Η ΔΕΗ συνεχίζει να επεκτείνει δυναμικά το προηγμένο δίκτυο Fiber to the Home (FTTH) στην Ελλάδα, έχοντας καλύψει περισσότερα από 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις ως το τέλος Σεπτεμβρίου 2025, έναντι 477.000 τον Σεπτέμβριο του 2024 (+200%) και 650.000 στο τέλος του 2024 (+120%). Η σημαντική αυτή πρόοδος κατά το εννεάμηνο του 2025 επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία προς την επίτευξη του στόχου κάλυψης 1,5 εκατ. νοικοκυριών και επιχειρήσεων έως το τέλος του 2025.

Επιπλέον, ο Όμιλος ΔΕΗ από τον Ιούνιο του 2025 εισήλθε και στην λιανική αγορά τηλεπικοινωνιών, λανσάροντας την υπηρεσία internet only, η οποία παρέχεται μέσω του παραπάνω δικτύου, και είναι διαθέσιμη σε 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις ενώ επεκτείνεται και σε νέες περιοχές της χώρας. Η εν λόγω υπηρεσία προσφέρει εγγυημένες υψηλές ταχύτητες και ανταγωνιστικές τιμές, με τις τελευταίες να είναι ακόμη χαμηλότερες από τον Νοέμβριο του 2025 με τη χρήση του προγράμματος Gigabit Voucher που επιδοτεί συνδέσεις υπερυψηλής ταχύτητας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ηλεκτροκίνηση

Στην δραστηριότητα της ηλεκτροκίνησης, η ΔΕΗ διατηρεί ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, συνεχίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη του μεγαλύτερου δημόσιου δικτύου σημείων φόρτισης στη χώρα. Παράλληλα, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στη Ρουμανία ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή της παρουσία.

Ο συνολικός αριθμός σημείων φόρτισης και στις δύο χώρες ανήλθε σε 3.752 στο τέλος του εννεαμήνου του 2025, καταγράφοντας αύξηση κατά 28%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

