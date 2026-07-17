Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα της Agrino για το 2025, με την εταιρεία να καταγράφει σημαντική άνοδο σε όλους τους βασικούς δείκτες κερδοφορίας και να θέτει τις βάσεις για τη μελλοντική της ανάπτυξη.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 52 εκατ. ευρώ έναντι 48,6 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 7%.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η πορεία των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία διαμορφώθηκαν στα 7,64 εκατ. ευρώ έναντι 5,81 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας άλμα 31%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5,56 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση αποδίδει αυτή την ενισχυμένη κερδοφορία σε ένα σύνολο στρατηγικών παραγόντων. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε το βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων, με αυξημένη συμμετοχή των προϊόντων healthy snacking και των εξαγωγών.

Παράλληλα, οι επενδύσεις των προηγούμενων ετών απέδωσαν υψηλότερη παραγωγικότητα, η οποία, σε συνδυασμό με τη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και τις οικονομίες κλίμακας από τον αυξημένο όγκο πωλήσεων, θωράκισε τα περιθώρια κέρδους.

Η θετική αυτή τροχιά αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στα μερίδια αγοράς της Agrino.

Στην κατηγορία του ρυζιού η εταιρεία διατηρεί την ηγετική της θέση στην εγχώρια αγορά ενισχύοντας το μερίδιό της κατά περίπου 1,5 ποσοστιαία μονάδα, μια δυναμική που συνεχίζεται και στο πρώτο μισό του 2026.

Στα όσπρια η άνοδος ήταν ακόμη πιο έντονη, με το μερίδιο αγοράς να φτάνει στο 11% από 8,5% το προηγούμενο έτος, γεγονός που επιβεβαιώνει τη στροφή των καταναλωτών στα επώνυμα προϊόντα.

Παράλληλα, η Agrino κυριαρχεί απόλυτα στην αγορά της ρυζογκοφρέτας με μερίδιο που ξεπερνά το 60%, ενώ η σειρά chips από ρύζι και όσπρια συμπλήρωσε με επιτυχία το δεύτερο έτος παρουσίας της στην αγορά, καταγράφοντας σημαντική άνοδο πωλήσεων.

Σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης παρέμειναν και οι εξαγωγές, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά περισσότερο από 12% σε σχέση με το 2024, καθώς η εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει το διεθνές δίκτυό της σε νέες αγορές.

Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο καθώς ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία της εταιρείας και σχεδιάστηκε το νέο πενταετές επενδυτικό πλάνο.

Οι βασικοί άξονες του νέου σχεδίου εστιάζουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενεργειακή αναβάθμιση, την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και την αναβάθμιση των υποδομών, με κεντρικό έργο την εγκατάσταση ενός νέου, ολοκληρωμένου συστήματος ERP.

Παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές και μακροοικονομικές προκλήσεις, όπως το υψηλό κόστος της ενέργειας, των μεταφορών και των υλικών συσκευασίας, η διοίκηση της Agrino εμφανίζεται αισιόδοξη για την πορεία του 2026.

Η συνεχιζόμενη διεύρυνση των μεριδίων αγοράς, η ενδυνάμωση των εξαγωγών, η ανάπτυξη της κατηγορίας healthy snacks και η υλοποίηση των νέων επενδύσεων αποτελούν τα εχέγγυα για τη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας.