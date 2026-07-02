Το 2025 αποτέλεσε για τον Όμιλο ΑΒΑΞ έτος συνέχισης μιας εντυπωσιακής αναπτυξιακής πορείας, η οποία οδήγησε σε διπλασιασμό του τζίρου και των EBITDA, καθώς και σε πενταπλασιασμό των καθαρών κερδών αθροιστικά την τελευταία διετία.

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ο πρόεδρος του Ομίλου, Χρήστος Ιωάννου, υπογράμμισε ότι η ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, η συνεχιζόμενη απομόχλευση, η ενίσχυση της συμμετοχής των θεσμικών επενδυτών και η διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου εγγυώνται τη μελλοντική πορεία της εταιρείας.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος, Κωνσταντίνος Μιτζάλης, εξήρε την ικανότητα του Ομίλου να παραδίδει ποιοτικά έργα παρά τις προκλήσεις. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του προσφάτως αποθανόντος Κωνσταντίνου Κουβαρά, εκ των ιδρυτών και επί 40 έτη κορυφαίου στελέχους της εταιρείας.

Οικονομικές επιδόσεις, μέρισμα και χρηματιστηριακή εικόνα

Η διοίκηση επανέλαβε τον στρατηγικό στόχο για επίτευξη EBITDA 150 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, με περισσότερο από το 40% να προέρχεται από δραστηριότητες εκτός κατασκευής (παραχωρήσεις, real estate, ενέργεια), διατηρώντας παράλληλα την κατασκευή ως βασικό μοχλό.

Για τη χρήση του 2025, προτάθηκε η διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένου κατά 40% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου των 20 εκατ. ευρώ το 2020, ο Όμιλος έχει επιστρέψει στους μετόχους του συνολικά 38 εκατ. ευρώ σε μερίσματα (συμπεριλαμβανομένου του 2025), επιστρέφοντας σχεδόν τα διπλάσια χρήματα από αυτά που του εμπιστεύτηκαν σε μόλις έξι χρόνια.

Στο ταμπλό του χρηματιστηρίου, παρά την υπερδιπλάσια άνοδο της μετοχής τη διετία, ο Όμιλος διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA κάτω από 6,5 φορές, καταγράφοντας σημαντικό discount έναντι του ανταγωνισμού, ενώ οι χρηματιστηριακές εταιρείες διατηρούν τιμές-στόχους άνω των 4,50 ευρώ.

Η συμμετοχή των θεσμικών επενδυτών αυξήθηκε στο 15% (έναντι 6,6% προ ενάμισι έτους) μετά τη διάθεση ποσοστού 4,4% από τους βασικούς μετόχους. Η εμπορευσιμότητα ενισχύθηκε σημαντικά, με τις ημερήσιες συναλλαγές να ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ.

Ανάλυση των οικονομικών μεγεθών 2025-2026 και μείωση χρέους

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη αποτυπώνουν τη σταθερή οικονομική υγεία του Ομίλου:

Κύκλος Εργασιών (2025): Αυξήθηκε κατά 47% στα 958 εκατ. ευρώ, έναντι 651 εκατ. ευρώ το 2024.

EBITDA (2025): Ανήλθε στα 121 εκατ. ευρώ (άνοδος 15%), με το κατασκευαστικό περιθώριο EBITDA να ξεπερνά το 10%.

Καθαρά Κέρδη (2025): Διαμορφώθηκαν στα 48 εκατ. ευρώ, έναντι 30 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Καθαρός Δανεισμός: Μειώθηκε στα 200 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA να πέφτει για πρώτη φορά κάτω από το 2x, στο 1,7x.

Πρώτο Τρίμηνο 2026: Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 17% στα 208 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη παρέμειναν σταθερά στα 11 εκατ. ευρώ, θέτοντας βάσεις για ακόμα μια θετική χρονιά.

Ανεκτέλεστο έργων, παραχωρήσεις και Real Estate

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διατηρείται στο υψηλό επίπεδο των 2,8 δισ. ευρώ, με τον κατασκευαστικό τζίρο να ξεπερνά τα 900 εκατ. ευρώ το 2025. Η ορατότητα για τα επόμενα δύο χρόνια ενισχύθηκε από νέες συμβάσεις και αναθεωρήσεις υφιστάμενων έργων ύψους 800 εκατ. ευρώ, με τον Όμιλο να εφαρμόζει αυστηρά επιλεκτική στρατηγική με στόχο τα υψηλά περιθώρια κερδοφορίας.

Στον πυλώνα των Παραχωρήσεων, το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει εμβληματικά έργα (Ολυμπία Οδός, Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Flyover Θεσσαλονίκης, Μορέας, αρδευτικό Ταυρωπού, Μαρίνες Αθηνών και Λεμεσού) με τη συνολική εύλογη αξία του να φτάνει τα 435 εκατ. ευρώ. Τα μελλοντικά έσοδα από μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισ. ευρώ, ενώ ο Όμιλος διεκδικεί ενεργά νέα έργα ΣΔΙΤ.

Τέλος, στον τομέα του Real Estate, η AVAX Development διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο εμπορικής αξίας 165 εκατ. ευρώ. Αυτή τη στιγμή εξελίσσονται τρεις οικιστικές αναπτύξεις στα Χανιά, ενώ ακολουθούν νέα έργα σε Αστυπάλαια και Κουφονήσι. Παράλληλα, δρομολογούνται δύο αναπτύξεις στη Λευκωσία (κτήριο γραφείων και πύργος κατοικιών) καθώς και ένα συγκρότημα πολυτελών κατοικιών στο πρώην ακίνητο της Ιονίου Σχολής στη Φιλοθέη.