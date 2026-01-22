Δεν άφησε αδιάφορους τους επενδυτές η νέα έκδοση ομολόγου AT1 της Eurobank, καθώς οι προσφορές έχουν υπερβεί τα 5,6 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι προσφορές ήταν κατά τουλάχιστον 14 φορές πάνω από το ποσό που η τράπεζα επιδιώκει να αντλήσει με το ομόλογο Tier 2 (400 εκατ. ευρώ), γεγονός που αντικατοπτρίζει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για τον τίτλο και θετική αποδοχή από τις αγορές.

Ειδικότερα, η Eurobank βγήκε σήμερα στις αγορές με έκδοση νέου ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2, ανοίγοντας το βιβλίο προσφορών με στόχο την άντληση 400 εκατ. ευρώ, χωρίς πρόβλεψη αύξησης του μεγέθους της έκδοσης ανεξαρτήτως ζήτησης.

Το ομόλογο έχει διάρκεια 11,25 ετών, με ημερομηνία λήξης στις 29 Απριλίου 2037 και δυνατότητα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια, στις 29 Απριλίου 2032. Οι αρχικές ενδείξεις για την τιμολόγηση τοποθετούσαν το κουπόνι στην περιοχή του mid swap συν 200 μονάδες βάσης, που μεταφράζεται σε απόδοση περίπου 4,9% έως 5%, ενώ η τελική τιμολόγηση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.

Ωστόσο, η υπερκάλυψη οδηγεί σε μείωση του κουπονιού στις 160 μονάδες βάσης συν το mid swap, ήτοι περί το 4,55%, χαμηλότερα από το guidance που έδειχνε 170 μονάδες βάσης.

Η έκδοση αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Ba1 από τη Moody’s. Παράλληλα, η Eurobank διατηρεί πιστοληπτική αξιολόγηση Baa1 με σταθερές προοπτικές από τη Moody’s, BBB- με σταθερές προοπτικές από την S&P, BBB- με θετικές προοπτικές από τη Fitch και BBB με θετικές προοπτικές από τη DBRS.

Ρόλο συντονιστών της έκδοσης (Joint Bookrunners) έχουν αναλάβει οι BofA Securities, Citi, JPMorgan, Santander και UBS.

Η αγορά στόχος της νέας έκδοσης είναι επαγγελματίες και επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι. Πρόκειται για την πρώτη συναλλαγή έκδοσης χρέους από ελληνική τράπεζα για το 2026 και πρώτη T2 συναλλαγή της Eurobank από τον Ιανουάριο του 2025.