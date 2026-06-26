Σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης και στρατηγικής επέκτασης κινήθηκε το 2025 η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, καταγράφοντας επιδόσεις ρεκόρ. Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γεώργιος Μπούκης, υπογράμμισε ότι το ενεργητικό της Τράπεζας ξεπέρασε για πρώτη φορά το ορόσημο των 320 εκατ. ευρώ, ενώ τα μέλη της προσέγγισαν τα 18.500.

Η χρονιά σηματοδότησε την είσοδο του ιδρύματος σε μια νέα εποχή, καθώς εξασφάλισε άδεια πανελλαδικής λειτουργίας και επέκτεινε το δίκτυό της με ένα νέο κατάστημα στον Βόλο, ενισχύοντας τον αναπτυξιακό της ρόλο τόσο στη Θεσσαλία όσο και σε ολόκληρη τη χώρα.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Παναγιώτης Τουρναβίτης, χαρακτήρισε το 2025 ως μια περίοδο συνειδητών και μεγάλων επενδύσεων στο δίκτυο, το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνολογία, την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και στη νέα θυγατρική CBK Group που δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας.

Οι επενδύσεις αυτές, σε συνδυασμό με την αποκλιμάκωση των επιτοκίων, οδήγησαν σε μια αναμενόμενη και προσωρινή ομαλοποίηση της κερδοφορίας.

Παράλληλα όμως, η Τράπεζα θωράκισε την κεφαλαιακή της βάση, διατηρώντας κορυφαία επίπεδα επάρκειας και ρευστότητας για τον κλάδο, ενώ συνεχίζει να επιστρέφει το 59% του κύκλου εργασιών της στην τοπική οικονομία και προτείνει τη διανομή μερίσματος στους συνεταίρους της.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2025

Ενεργητικό: Σημείωσε άνοδο κατά 17,1% και διαμορφώθηκε στα 322,4 εκατ. ευρώ.

Καταθέσεις: Ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 18,6%, αγγίζοντας τα 280,2 εκατ. ευρώ.

Χορηγήσεις: Παρουσίασαν αύξηση 4,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 170,2 εκατ. ευρώ.

Κερδοφορία: Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 3,31 εκατ. ευρώ (κέρδη προ φόρων 4,32 εκατ. ευρώ), παρουσιάζοντας ελεγχόμενη κάμψη από τα 4,06 εκατ. ευρώ του 2024 λόγω των προγραμματισμένων επενδύσεων σε υποδομές.

Ίδια Κεφάλαια: Ενισχύθηκαν κατά 11,2%, φτάνοντας συνολικά τα 33,98 εκατ. ευρώ.

Δείκτες Ασφάλειας & Απόδοσης: Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (TCR) διαμορφώθηκε στο εξαιρετικά υψηλό 23,97%, ο δείκτης ρευστότητας (LCR) εκτινάχθηκε στο 672,6%, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoTE) άγγιξε το 10,41%, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPL) περιορίστηκε στο 5,60%.