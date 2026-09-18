Σημαντική επίδοση κατέγραψε η Alpha Bank κατά την έξοδό της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, αντλώντας 700 εκατομμύρια ευρώ μέσω της έκδοσης τίτλων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred).

Η έκδοση έχει συνολική διάρκεια 4,5 ετών, παρέχοντας στην τράπεζα τη δυνατότητα ανάκλησης μετά την ολοκλήρωση των πρώτων 3,5 ετών.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον υπήρξε εκρηκτικό, καθώς οι συνολικές προσφορές άγγιξαν τα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η κάλυψη του ζητούμενου ποσού κατά περισσότερες από τέσσερις φορές συνιστά την υψηλότερη επίδοση που έχει σημειώσει ελληνικός τραπεζικός όμιλος σε ανάλογη έκδοση από την έναρξη της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή.

Η υψηλή προσφορά επέτρεψε στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό να βελτιώσει αισθητά τους όρους δανεισμού.

Το τελικό περιθώριο (spread) διαμορφώθηκε στις 85 μονάδες βάσης του επιτοκίου αναφοράς, υποχωρώντας δραστικά από τις 115 μονάδες βάσης όπου είχε τοποθετηθεί η αρχική τιμολόγηση.

Πρόκειται για το χαμηλότερο περιθώριο που επιτυγχάνει η Alpha Bank στη συγκεκριμένη κατηγορία ομολόγων.

Στο πλαίσιο της ενεργού διαχείρισης του παθητικού της και της συμμόρφωσης με τις εποπτικές απαιτήσεις MREL, η τράπεζα παράλληλα κατέθεσε πρόταση επαναγοράς παλαιότερων ομολογιών Senior Preferred ονομαστικής αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ με λήξη το 2028.

Τη συντονιστική ομάδα για τη διοργάνωση και τη διάθεση των τίτλων συγκρότησαν οι διεθνείς και εγχώριοι χρηματοοικονομικοί οίκοι AXIA, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Société Générale, UBS και UniCredit.