Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου Jumbo κατέγραψαν αύξηση 7,22% για το σύνολο του 2025, παρά τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετώπισε η εφοδιαστική αλυσίδα στην Ελλάδα και διεθνώς, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Μέχρι και τον Νοέμβριο, κατά το ενδεκάμηνο του 2025, ο Όμιλος διατήρησε ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο +8%. Πάραυτα, τον κρίσιμο μήνα Δεκέμβριο ο ρυθμός ανάπτυξης του Ομίλου περιορίστηκε σχεδόν στο μισό (4,14%).

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «η απόκλιση των μεγεθών του Δεκεμβρίου, από τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης του έτους, οφείλεται κυρίως στις δυσλειτουργίες που παρουσιάστηκαν στην τροφοδοτική αλυσίδα κατά την εορταστική περίοδο, λόγω των γνωστών σε όλους μπλόκων στο οδικό δίκτυο, γεγονός που επηρέασε όχι μόνο την εσωτερική διακίνηση εμπορευμάτων αλλά -κυρίως- τη ροή των εξαγωγών προς τις όμορες χώρες».

Επίσης, η διοίκηση ανακοίνωσε ότι έχει προγραμματιστεί, για την 4η Φεβρουαρίου 2026, Γενική Συνέλευση των μετόχων, με θέμα την έγκριση για νέα έκτακτη χρηματική διανομή.

Το προς διανομή ποσό, αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων και ανέρχεται σε 67.182.780,50 ευρώ ή 0,50 ευρώ ανά μετοχή, (επί συνόλου 134.365.561 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας).

Εφόσον εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετοχών, η καταβολή της έκτακτης χρηματικής διανομής, ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίζεται η 23η Μαρτίου 2026. Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων(record date) θα είναι η 24η Μαρτίου 2026. Ημερομηνία έναρξης καταβολής της έκτακτης χρηματικής διανομής θα είναι η 30η Μαρτίου 2026.

Η πορεία των πωλήσεων ανά χώρα

Ελλάδα: Τον Δεκέμβριο του 2025, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξηση περίπου 6%. Συνολικά για το 2025, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση περίπου 9% σε σχέση με το 2024.

Κύπρος: Οι πωλήσεις των καταστημάτων κατά τον Δεκέμβριο του 2025, ήταν αυξημένες περίπου 5%, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο για το 2025 είναι αυξημένες περίπου 8%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Βουλγαρία: Οι πωλήσεις του δικτύου στην Βουλγαρία καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (https://www.e-jumbo.bg/bg/), κατέγραψαν αύξηση κατά περίπου 8% τον Δεκέμβριο του 2025, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις στη Βουλγαρία για το 2025 είναι αυξημένες κατά περίπου 5%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Ρουμανία: Οι πωλήσεις του δικτύου καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.e-jumbo.ro) σημείωσαν οριακή μείωση περίπου 0,1% τον Δεκέμβριο του 2025, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις στη Ρουμανία για το 2025 είναι αυξημένες κατά περίπου 4%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Σημειώνεται ότι κατά το 2025 λειτούργησαν το νέο ιδιόκτητο υπερ-κατάστημα στην πόλη Timisoara (Ρουμανία) και το ηλεκτρονικό κατάστημα στη Βουλγαρία.

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025, ο Όμιλος JUMBO αριθμούσε 89 καταστήματα από τα οποία 53 στην Ελλάδα, 6 στην Κύπρο, 10 στη Βουλγαρία και 20 στη Ρουμανία.

Επιπλέον, ο Όμιλος διαθέτει ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ρουμανία και στη Βουλγαρία.

Ο Όμιλος JUMBO συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση της στρατηγικής βιώσιμης μεγέθυνσης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς του, προς όφελος τόσο των καταναλωτών, όσο και των μετόχων-συνεταίρων του.

Σε περιόδους κατά τις οποίες ο Όμιλος δεν προχωρά σε προσθήκη νέων καταστημάτων, η διοίκηση εστιάζει στη στρατηγική εξαγορά υφιστάμενων μισθωμένων ακινήτων, όπου αυτό κρίνεται εμπορικά και οικονομικά πρόσφορο.

Η επιλογή αυτή αποσκοπεί στον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών, στη βέλτιστη αξιοποίηση των ακινήτων και στη μεγιστοποίηση των κεφαλαιακών αποδόσεων.

Εντός του 2025, ολοκληρώθηκε η εξαγορά 3 μισθωμένων καταστημάτων στην Ελλάδα. Το ποσοστό των ιδιόκτητων καταστημάτων διαμορφώνεται κοντά στο 70%.

Μέσω συνεργασιών, ο Όμιλος έχει παρουσία με 43 καταστήματα που φέρουν το σήμα JUMBO, σε 7χώρες (Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Μαυροβούνιο και Ισραήλ).

Η Fox Group, η οποία έχει την αποκλειστική σύμβαση franchise της Jumbo στο Ισραήλ και στον Καναδά, σχεδιάζει να επεκτείνει το δίκτυο καταστημάτων της στο Ισραήλ κατά 5-6 καταστήματα το 2026.

Επιπλέον, προτίθεται να ανοίξουν 3 καταστήματα Jumbo στον Καναδά, στο Οντάριο, επίσης μέσα στο 2026, εφόσον δεν προκύψουν επιπλοκές που να καθυστερήσουν το άνοιγμα.