Την Πέμπτη 31 Ιουλίου ανοίγουν δύο νέα καταστήματα JYSK στη Θήβα και στη Χρυσούπολη Καβάλας. Η JYSK διαθέτει πλέον 68 φυσικά καταστήματα στην Ελλάδα αλλά και το e-shop JYSK.gr ολοκληρώνοντας άλλο ένα οικονομικό έτος.

Η JYSK άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2015. Στα χρόνια που ακολούθησαν η JYSK προχώρησε σε εντατική ανάπτυξη του δικτύου της που με τα δύο νέα καταστήματα σε Θήβα και Χρυσούπολη αριθμεί πλέον 68 φυσικά καταστήματα στη χώρα μας.

Παράλληλα λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία το ηλεκτρονικό κατάστημα JYSK.gr ενώ η JYSK διαθέτει και εξιδεικευμένο τμήμα Β2Β για τους επαγγελματίες πελάτες της.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το πλάνο τής διεθνούς αλυσίδας από τη Δανία με όλα τα είδη για το σπίτι και τον ύπνο προβλέπει ένα πανελλαδικό δίκτυο με πάνω από 70 καταστήματα ή και αρκετά περισσότερα αν βρεθούν τα κατάλληλα σημεία σε πόλεις της περιφέρειας ή δήμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που δεν διαθέτουν ήδη κατάστημα.

Στην ουσία ο στόχος των 70 καταστημάτων έχει σχεδόν επιτευχθεί και η JYSK θέτει ως μακροπρόθεσμο στόχο να πλησιάσει ή και να ξεπεράσει τα 100 καταστήματα ώστε να ολοκληρώσει την ανάπτυξη του δικτύου της στη χώρα μας, προσφέροντας έτσι στους πελάτες της στην Ελλάδα άνετη και γρήγορη πρόσβαση σε ένα κατάστημα JYSK στο δήμο, την πόλη, το νομό η ή το νησί τους.

Το νέο κατάστημα της JYSK στη Χρυσούπολη είναι το δεύτερο της διεθνούς αλυσίδας από τη Δανία με όλα τα είδη για το σπίτι στο νομό Καβάλας μετά από αυτό στην πόλη της Καβάλας που εγκαινιάστηκε πριν από μερικά χρόνια.

Για τη Βοιωτία το κατάστημα της Θήβας είναι το πρώτο στον νομό και αποτελεί μια πολύ καλή λύση ανακαίνισης σπιτιών, τουριστικών καταλυμάτων και επιχειρήσεων, για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες πελάτες όχι μόνο της πόλης της Θήβας αλλά και της Λειβαδιάς, της Αράχωβας και όλου του νομού.

Σχετικά με το κατάστημα JYSK στη Θήβα, ο χώρος πωλήσεων του καταστήματος είναι πάνω από 900 τετραγωνικά μέτρα. Το κατάστημα βρίσκεται στο 2Ο χλμ. Θήβας-Μουρικίου και τα εγκαίνια θα γίνουν την Πέμπτη 28 Αυγούστου στις 9 το πρωί.

Αναφορικά με το κατάστημα JYSK στη Χρυσούπολη, ο χώρος πωλήσεων του καταστήματος είναι πάνω από 900 τετραγωνικά μέτρα. Το κατάστημα βρίσκεται στην οδό Βεργίνας και τα εγκαίνια θα γίνουν την Πέμπτη 28 Αυγούστου στις 9 το πρωί.