Σε συζητήσεις με τις ελληνικές αρχές για το άνοιγμα του πρώτου της γραφείου στην Αθήνα και τη στελέχωσή του βρίσκεται η Millennium Management του Ίζι Ίνγκλαντερ, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Bloomberg.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την είδηση της μεταφοράς της δραστηριότητας του Κρις Ρόκος στην Ελλάδα και εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της χώρας να προσελκύσει εύπορους ιδρυτές hedge funds από το Ηνωμένο Βασίλειο, αξιοποιώντας το σταθερό πλαίσιο κατ’ αποκοπή φορολόγησης εισοδημάτων εξωτερικού.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης αναμένεται να πραγματοποιήσει συναντήσεις με χρηματοοικονομικούς παράγοντες κατά το επόμενο ταξίδι του στο Λονδίνο.

Η Millennium Management αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων παγκοσμίως, με έτος ίδρυσης το 1989 στη Νέα Υόρκη.

Σήμερα διαχειρίζεται κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 97 δισεκατομμύρια δολάρια, απασχολεί περισσότερους από 7.000 εργαζομένους και πλαισιώνεται από πάνω από 360 επενδυτικές ομάδες που δραστηριοποιούνται σε μετοχές, ομόλογα, εμπορεύματα, ποσοτικές συναλλαγές και arbitrage.

Ποιο είναι το φορολογικό πλαίσιο που προσελκύει επενδυτές στην Ελλάδα

Το ελληνικό φορολογικό πλαίσιο για την προσέλκυση αλλοδαπών φορολογικών κατοίκων και επενδυτών (Non-Dom) θεσπίστηκε με τον Ν. 4646/2019 (Άρθρο 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος – ΚΦΕ) και περιλαμβάνει τις εξής βασικές διατάξεις:

1. Επενδυτές & Άτομα Υψηλής Καθαρής Θέσης (Άρθρο 5Α ΚΦΕ)Κατ’ αποκοπή φορολόγηση (Flat Tax): Καταβολή κατ’ αποκοπή φόρου 100.000 ευρώ ετησίως για το συνολικό εισόδημα που αποκτάται στην αλλοδαπή, ανεξαρτήτως του ύψους του.

Επέκταση σε μέλη της οικογένειας: Δυνατότητα υπαγωγής συγγενών με πρόσθετο φόρο 20.000 ευρώ ετησίως ανά άτομο.

Προϋποθέσεις: Ο φορολογούμενος να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα 7 από τα προηγούμενα 8 έτη. Πραγματοποίηση επένδυσης στην Ελλάδα τουλάχιστον 500.000 ευρώ (σε ακίνητα, τίτλους, μετοχές ή επιχειρήσεις) εντός 3 ετών.

Διάρκεια: Εφαρμόζεται για έως και 15 συναπτά έτη. Πρόσθετα οφέλη: Πλήρης απαλλαγή από φόρο κληρονομιών και δωρεών για περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο εξωτερικό και απουσία υποχρέωσης δήλωσης των εισοδημάτων αλλοδαπής στην Ελλάδα.

2. Εργαζόμενοι & Επαγγελματίες που μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα (Άρθρο 5Γ ΚΦΕ)

Έκπτωση φόρου 50%: Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήματος που αποκτάται στην Ελλάδα από μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Διάρκεια: Ισχύει για έως και 7 έτη.Προϋποθέσεις: Μη πλήρωση της ιδιότητας του φορολογικού κατοίκου Ελλάδας για τα 5 από τα προηγούμενα 6 έτη και δέσμευση παραμονής για τουλάχιστον 2 έτη. 3. Συνταξιούχοι Αλλοδαπής (Άρθρο 5Β ΚΦΕ)

Συντελεστής 7%: Αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 7% για το σύνολο του εισοδήματος που αποκτάται στο εξωτερικό (συντάξεις κ.ά.).

Διάρκεια: Ισχύει για έως και 15 έτη.