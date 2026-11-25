Σε επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 471,9 εκατομμυρίων ευρώ προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση στους τρεις μεγαλύτερους παρασκευαστές αρωμάτων παγκοσμίως —τους ελβετικούς ομίλους Firmenich και Givaudan, καθώς και τον αμερικανικό όμιλο International Flavors and Fragrances (IFF)— κρίνοντας ότι συγκρότησαν ένα «διεθνές καρτέλ αρωμάτων» που τους επέτρεπε να επιβάλλουν υψηλότερες τιμές.

Οι τρεις εταιρείες αντάλλασσαν επί τέσσερα και πλέον χρόνια εμπορικά μυστικά και συντόνιζαν τις τιμολογιακές τους αποφάσεις, κυρίως απέναντι στον βασικό τους πελάτη, τον βρετανικό όμιλο προϊόντων υγιεινής Unilever, επιβαρύνοντας τελικά τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Η κατανομή των προστίμων και η επιβάρυνση των καταναλωτών

Τη βαρύτερη ποινή έλαβε ο ελβετικός όμιλος Givaudan με περίπου 252,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ακολουθούν ο επίσης ελβετικός Firmenich με 137,7 εκατομμύρια ευρώ και η αμερικανική IFF με 81,9 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως υπογράμμισε η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδια για τον Ανταγωνισμό, Τερέζα Ριμπέρα, οι τρεις όμιλοι μοιράζονταν επί χρόνια πληροφορίες για τις τιμές, τα κόστη και άλλα ευαίσθητα εμπορικά δεδομένα.

Η πρακτική αυτή έβλαψε τους πελάτες τους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα αρώματα για να παρασκευάζουν προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως καλλυντικά, απορρυπαντικά και καθαριστικά, αυξάνοντας το κόστος παραγωγής τους.

Ως αποτέλεσμα, είναι πιθανό οι καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρώπη να πλήρωσαν πιο ακριβά τις αγορές τους, γεγονός που η κ. Ριμπέρα χαρακτήρισε «απαράδεκτο».

Το χρονικό της έρευνας και η μείωση των ποινών

Η παράνομη συνεννόηση διήρκεσε από τον Μάρτιο του 2019 έως τον Μάρτιο του 2023, οπότε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις των εταιρειών.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης υπήρξε στενή συνεργασία με τις αρχές ανταγωνισμού στη Βρετανία και την Ελβετία, καθώς και με την αμερικανική δικαιοσύνη.

Τέλος, οι Βρυξέλλες διευκρίνισαν ότι τα πρόστιμα μειώθηκαν, καθώς λήφθηκε υπόψη ότι και οι τρεις όμιλοι παραδέχθηκαν τα λάθη τους και συνεργάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας.