Kερδοφορία, αύξηση παραγωγής, ενεργητικού, επενδύσεων, ιδίων κεφαλαίων και αποθεμάτων καθώς και υψηλοί δείκτες φερεγγυότητας χαρακτηρίζουν, σύμφωνα με ανακοίνωση, τα αποτελέσματα του 2025 της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

Αναλυτικότερα, τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, σύμφωνα με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση που κοινοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2025 έφτασαν τα 109,27 εκατ.€ (+8,89%) έναντι 100,35 εκατ.€ εκατ.€ της προηγούμενης xρήσης, ενώ τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα το 2025 έφτασαν τα 103,80 εκατ.€ (+4,87%) έναντι 98,98 εκατ.€ το 2024.

Σημειώνεται ότι το 2025 ο κλάδος αστικής ευθύνης οχημάτων αυξήθηκε κατά 5,9%, ο κλάδος περιουσίας 18,4%, ο κλάδος διαφόρων ατυχημάτων 7,7%, ο κλάδος σκαφών & μεταφορών 11,2%, ο κλάδος χερσαίων οχημάτων 17,9% και τέλος οι λοιποί κλάδοι κατά 12,72%. Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από αστική ευθύνη οχημάτων κατά 48,84% και οι λοιποί κλάδοι κατά 51,16%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν το 2025 σε 32,67εκατ.€ έναντι 14,77 εκατ.€ το 2024, ενώ τα κέρδη μετά φόρων το 2025 ανήλθαν σε 27,77 εκατ.€ έναντι 11,77 εκατ.€ το 2024.

Τα σωρευτικά κέρδη προ φόρων της τελευταίας 5ετίας (2021 – 2025) ανήλθαν στα 81,94 εκατ. €.

Τα ίδια κεφάλαια το 2025 διαμορφώθηκαν στα 169,12 εκατ.€ έναντι 139,75 εκατ.€ το 2024 (+21,02 %).

Το ενεργητικό το 2025 ανήλθε σε 394,67 εκατ.€ έναντι 340,26 εκατ.€ το 2024 (+15,99%).

Τα αποθέματα το 2025 έφθασαν τα 201,94 εκατ.€ έναντι 183,04 εκατ.€ το 2024 (+10,32 %).

Οι επενδύσεις το 2025 ανήλθαν σε 370,77 εκατ.€ έναντι 323,29 εκατ.€ το 2024 (+14,69 %).

Οι βασικές τοποθετήσεις του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας στις 31/12/2025 αφορούσαν: 10% σε ακίνητα, 52% σε ομόλογα, 23% σε αμοιβαία κεφάλαια, 12% σε εισηγμένες μετοχές, 2% σε Προθεσμιακές Καταθέσεις και 1% σε Μετρητά Διαθέσιμα & ισοδύναμα.

Πρόταση διανομής μερίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους 0,25 ευρώ/μετοχή, έναντι των 0,20 ευρώ/μετοχή που είχε προταθεί την προηγούμενη χρονιά (+25%). Το συνολικό διανεμόμενο μέρισμα ανέρχεται στο ποσό των 4.641.978 ευρώ.