Αίτηση πτώχευσης υπέβαλε η νορβηγική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Norse Atlantic Airways, μη μπορώντας να αντέξει τις ασφυκτικές πιέσεις που προκάλεσε η εκτόξευση των τιμών της κηροζίνης λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η κατάρρευση της εταιρείας επισφραγίστηκε λίγες μόλις ώρες αφότου οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προχώρησαν στην καταγγελία των συμβολαίων για τα αεροσκάφη του στόλου της.

Το χρονικό της κατάρρευσης και η τύχη του ομίλου

Σε επίσημη γνωστοποίησή της προς το Χρηματιστήριο του Όσλο, η διοίκηση ανέφερε ότι το διοικητικό συμβούλιο της Norse Atlantic Airways AS αναγκάστηκε να λάβει τη δύσκολη απόφαση της πτώχευσης, παρά τις εντατικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν το τελευταίο διάστημα για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης.

Η εταιρεία, η οποία είχε ιδρυθεί το 2021 με εξειδίκευση στις υπερατλαντικές και μεγάλων αποστάσεων πτήσεις, είχε ήδη κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου από την Τετάρτη, προειδοποιώντας ότι τα οικονομικά της βρίσκονταν σε οριακό σημείο και αναζητώντας εναγωνίως βραχυπρόθεσμο δανεισμό για να καλύψει τις ανάγκες ρευστότητας.

Σημειώνεται ότι η μητρική εταιρεία Norse Atlantic ASA, καθώς και οι υπόλοιπες θυγατρικές του ομίλου, μένουν εκτός της διαδικασίας πτώχευσης και συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους.

Παγκόσμιος κλυδωνισμός στις αερομεταφορές

Η πτώση του νορβηγικού αερομεταφορέα έρχεται να επιβεβαιώσει το δραματικό κλίμα που επικρατεί στον παγκόσμιο κλάδο των αερομεταφορών, ο οποίος βιώνει τη βαθύτερη κρίση του μετά την πανδημία της COVID-19. Η πολεμική σύγκρουση των ΗΠΑ κατά του Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στα διεθνή δίκτυα μεταφορών, εκτινάσσοντας στα ύψη τις τιμές των αεροπορικών καυσίμων και διογκώνοντας δραματικά το λειτουργικό κόστος των αεροπορικών εταιρειών ανά την υφήλιο.