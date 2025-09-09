Μια ολοκληρωμένη σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων που βάζει τον καταναλωτή στο επίκεντρο, το Plan K, ανακοίνωσε σήμερα η Κωτσόβολος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, μέσα από σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία και ευέλικτους τρόπους πληρωμής, το Plan K επιτρέπει σε κάθε καταναλωτή να αποκτήσει αυτό που επιθυμεί με τον τρόπο που τον εξυπηρετεί, ανεξάρτητα από τη φάση της ζωής του ή το μέγεθος της αγοράς που θέλει να πραγματοποιήσει.

Η ιστορία ξαναγράφεται

Η Κωτσόβολος αποδεικνύει συνεχώς ότι μπορεί να αλλάξει τους κανόνες. Όπως αναφέρει, τη δεκαετία του ’90 άνοιξε τον δρόμο σε εκατομμύρια καταναλωτές να αποκτήσουν προϊόντα τεχνολογίας.

Σήμερα, με το Plan K, «ξαναγράφει την ιστορία» και περνάει σε ένα νέο κεφάλαιο, όπου ο ρόλος του Retailer δεν είναι απλώς να πουλάει προϊόντα, αλλά να δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αποκτήσουν ό,τι χρειάζονται.

Το Plan K αποτελεί την απάντηση της Κωτσόβολος στις πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών. Η νέα αυτή σειρά σύγχρονων εργαλείων «κουμπώνει» σε κάθε περίσταση και ανάγκη, μειώνοντας τα εμπόδια και χτίζοντας εμπιστοσύνη.

Όπως σημειώνει ο Χρήστος Καραγιαννάκης, CEO της Κωτσόβολος, «με το Plan K κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα προς το μέλλον. Γινόμαστε ο σύμμαχος των καταναλωτών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτούν ό,τι θέλουν με τον τρόπο που τους ταιριάζει.

Σήμερα το Plan K έρχεται να αλλάξει ξανά την αγορά, φέρνοντας μια νέα εποχή ευελιξίας και καινοτομίας. Γιατί στον Κωτσόβολο τοποθετούμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο και πιστεύουμε πως ό,τι θέλει, μπορεί να το αποκτήσει, με τον τρόπο που επιθυμεί».

Οι λύσεις Plan K

Κατά τα άλλα, το Plan K προσφέρει τις εξής δυνατότητες χρήματοδότησης:

1. Plan K Άτοκο Πλάνο Δόσεων

Εξόφληση μέσω έντοκου προσωπικού – καταναλωτικού δανείου από συνεργαζόμενες τράπεζες, με επιτόκιο 19%, ΣΕΠΕ 20,44%.

Το ύψος του δανείου δύναται να καλύπτει μέρος ή και τη συνολική δαπάνη αγοράς, μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ.

Η διάρκεια αποπληρωμής φτάνει έως και τους 60 μήνες.

2. Plan K Άτοκο Πλάνο Δόσεων

Διατίθεται για παραγγελίες που περιλαμβάνουν μόνο κωδικούς προϊόντων που συμμετέχουν στην ενέργεια και φέρουν τη σχετική σήμανση “Plan K Άτοκο Πλάνο Δόσεων”.

Η συνολική αξία της παραγγελίας πρέπει να είναι από 300,01 έως και 10.000 ευρώ.

Οι άτοκες δόσεις μπορούν να φτάσουν έως και τις 24.

3. Plan K Green

Αφορά αγορές προϊόντων για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, με συνολική αξία έως 15.000 ευρώ.

Πρόκειται για προσωπικό καταναλωτικό δάνειο διαθέσιμο μέσω συνεργαζόμενων τραπεζών, με τελικό επιτόκιο 10,5%,

Η διάρκεια εξόφλησης μπορεί να φτάσει έως και τις 72 μήνες.

4. Paln K Snooze

Iσχύει από 08/09/2025 έως 30/09/2025. Πρόκειται για καταναλωτικό δάνειο μέσω συνεργαζόμενων τραπεζών με πληρωμή 1ης δόσης έως 6 μήνες από την ημ/νία αγοράς.

5. Plan K Next

Θα είναι διαθέσιμο το επόμενο διάστημα για συγκεκριμένες αγορές, πχ. για κινητά τηλέφωνα.

Αφορά χρηματοδότηση έως 15.000 ευρώ και αγορές σε έως 24 μηνιαίες δόσεις.

Το επιτόκιο διαμορφώνεται σε 19%.

6. Plan K Split

Ο καταναλωτής μπορεί να εξοφλήσει την παραγγελία του με πάνω από ένα τρόπο πληρωμής, όπως αυτοί που προαναφέρθηκαν.

Έχει π.χ. τη δυνατότητα ένα μέρος να γίνει με μετρητά και τα υπόλοιπα με άτοκες δόσεις.

Ο συγκεκριμένος τρόπος είναι διαθέσιμος και ισχύει μόνο για πληρωμή στο φυσικό κατάστημα.