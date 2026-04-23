Επενδύσεις συνολικού ύψους μεταξύ 26-30 εκατ. ευρώ δρομολογεί για τη χρήση 2026, η βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η εταιρεία έχει εκπονήσει και υλοποιεί επενδυτικά σχέδια, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά και την τεχνολογική αναβάθμιση, των εργοστασίων γιαουρτιού και παγωτού. Σημειώνεται ότι το 2025 οι επενδύσεις της ΚΡΙ-ΚΡΙ ξεπέρασαν τα 25 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της ΚΡΙ-ΚΡΙ διατηρεί αισιόδοξη στάση για την πορεία των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας το 2026, παρά την απαιτητική οικονομική συγκυρία. Στη χρήση 2026, οι πωλήσεις αναμένεται να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία. Βάσει της εκτίμησης της Διοίκησης, οι συνολικές πωλήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τα 390 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας υψηλή διψήφια ανάπτυξη έναντι του 2025.

Αντίστοιχα, το λειτουργικό κέρδος EBIT αναμένεται στην περιοχή των 60 εκατ. ευρώ, υπό την προϋπόθεση οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις να μην επιδράσουν σημαντικά στην κοστολογική βάση της εταιρείας. Στο α’ τρίμηνο 2026 οι πωλήσεις εμφανίζουν αύξηση +30% και τα περιθώρια κερδοφορίας παρουσιάζονται βελτιωμένα

Το 2025 ο κύκλος εργασιών της ΚΡΙ-ΚΡΙ διαμορφώθηκε σε 328,82 εκατ. ευρώ έναντι 256,40 εκατ. ευρώ το 2024 (αυξημένος +28,2%). Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 88,83 εκατ. ευρώ, έναντι 76,13 εκατ. ευρώ το 2024. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 48,31 εκατ. ευρώ έναντι 42,60 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 41,88 εκατ. ευρώ έναντι 37,57 εκατ. ευρώ το 2024. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε 34,11 εκατ. ευρώ, έναντι 34,55 εκατ. ευρώ το 2024. Επισημαίνεται ότι έχει αναγνωριστεί φορολογική απαλλαγή ύψους 1,43 εκατ. ευρώ (2024: 5,29 εκατ. ευρώ) που αφορά σε επιχορήγηση για επενδυτικά προγράμματα ενταγμένα σε αναπτυξιακούς νόμους.

Στον κλάδο γιαουρτιού συνολικά οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά +32,4% σε αξία και +29,0% σε όγκο. Στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν να αναπτύσσονται ιδιαίτερα έντονα (+45,7% σε αξία).

Σύμφωνα με την εταιρεία, η στροφή των Ευρωπαίων καταναλωτών προς το αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι ενισχύεται, με αποτέλεσμα η ανάπτυξη του στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού να επιταχύνεται. Οι πωλήσεις της εταιρείας ακολουθούν την τάση αυτή, εμφανίζοντας αύξηση στο Ηνωμένο Βασίλειο +63% και στην Ιταλία +25%.

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού οι πωλήσεις της εταιρείας εμφανίζουν θετική μεταβολή +9,8%, ξεπερνώντας τα 83 εκατ. ευρώ. Η συνολική αγορά έχει εισέλθει σε αναπτυξιακή φάση, εμφανίζοντας αύξηση +10,3% σε αξία και +7,1% σε όγκο [στοιχεία Circana, Ιαν.-Δεκ. 2025].

Η τάση στροφής των καταναλωτών στα γιαούρτια ιδιωτικής ετικέτας συνεχίζεται, κυρίως λόγω της μεγάλης διαφοράς των τιμών τους συγκριτικά με τα branded γιαούρτια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, το μερίδιο των branded γιαουρτιών της ΚΡΙ-ΚΡΙ να διαμορφωθεί σε 13,7% από 14,9% το 2024, διατηρώντας τη 2η θέση στην αγορά [στοιχεία Circana σε αξία, Ιαν.-Δεκ. 2025].

Στον κλάδο του παγωτού, στην εγχώρια αγορά, οι πωλήσεις της εταιρείας εμφάνισαν μεταβολή +8,0% σε αξία. Σε μία συγκυρία με σημαντικά αυξημένες τιμές στο παραδοσιακό κανάλι, οι καταναλωτές στράφηκαν, σύμφωνα με την εταιρεία, στο κανάλι των super market και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Η στρατηγική ανάπτυξης της ΚΡΙ-ΚΡΙ εστιάζεται στην επέκταση του δικτύου πωλήσεων και στην προώθηση της γκάμας των Greek Frozen Yogurts, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές.

Ως προς τη μερισματική πολιτική, για τη χρήση 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση του μερίσματος, προτείνοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 0,45 ευρώ ανά μετοχή (2024: 0,40 ευρώ ανά μετοχή). Η διανομή αυτή υπόκειται στην έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.