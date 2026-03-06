Ιστορικό ρεκόρ στο συνολικό κύκλο εργασιών των καταστημάτων των εμπορικών κέντρων της LAMDA Development σημειώθηκε το 2025. Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε με αφορμή την δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου της LAMDA Development για το 2025, τα 4 εμπορικά κέντρα σε λειτουργία του Ομίλου κατέγραψαν για ακόμη ένα έτος νέο ιστορικό υψηλό σε Operating EBITDA, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 89,7 εκατ. ευρώ το 2025.

Το Operating Malls EBITDA, προσαρμοσμένο για μεταχρεώσεις εξόδων διοικητικής υποστήριξης και λοιπών υποστηρικτικών λειτουργιών ύψους 6,2 εκατ.ευρώ ανήλθε στα 95,9 εκατ.ευρώ αυξημένο κατά 4% σε ετήσια βάση.

Όπως ανακοινώθηκε, η επίδοση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των βασικών μισθωμάτων κατά 6% σε σύγκριση με το 2024, καθώς και στην αύξηση των εσόδων από στάθμευση κατά 10% για την ίδια περίοδο.

Επίσης ανακοινώθηκε ότι, τα αποτελέσματα υποστηρίχθηκαν από τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της επισκεψιμότητας (+2% έναντι του 2024), καθώς και από την επίτευξη νέου ιστορικού υψηλού στον συνολικό κύκλο εργασιών των καταστημάτων, ο οποίος ανήλθε σε 910 εκατ.ευρώ το 2025.

Άνω του 70% οι συμφωνίες με μισθωτές για τους δύο νέους προορισμούς που αναπτύσσονται στο Ελληνικό-Ταχεία υλοποίηση των έργων

Αναφορικά με τις εμπορικές μισθώσεις στους δύο, υπό ανάπτυξη, προορισμούς λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας στο Ελληνικό, μέχρι σήμερα έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για 70% της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall και 77% του GLA στη Riviera Galleria, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική της αγοράς και το έντονο ενδιαφέρον κορυφαίων διεθνών brands για τη συμμετοχή τους σε αυτά τα εμβληματικά έργα.

Οι εργασίες σκυροδέτησης στη Riviera Galleria πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους, ενώ οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (MEP) και οι εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων προχωρούν, ενώ οι εκσκαφές στο The Ellinikon Mall έχουν ολοκληρωθεί. Η σύμβαση για την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού έχει ανατεθεί στην κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του ομίλου LAMDA MALLS την 31.12.2025 ανήλθε σε 1,8 δις.ευρώ με την αξία των 4 εμπορικών κέντρων σε λειτουργία, στα 1,4 δισ. ευρώ.

Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου στον τομέα αυτό περιλαμβάνει τέσσερα μεγάλα εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα σε λειτουργία: The Mall Athens, Golden Hall και Designer Outlet Athens στην Αθήνα, Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη .

Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA του Ομίλου το 2025 ανήλθαν σε 254 εκατ.ευρώ αυξημένα κατά 29% σε σχέση με το 2024.