Ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη διετία, με σταθερό ετήσιο προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, ξεδιπλώνει η Lidl Ελλάς, εστιάζοντας στην επέκταση του φυσικού της δικτύου, τον τεχνολογικό μετασχηματισμό και την είσοδο στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Όπως ανακοίνωσε ο CEO και πρόεδρος Διοίκησης της εταιρείας, Μίλτος Φοροζίδης, στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης, ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία δέκα νέων καταστημάτων, την ριζική αναμόρφωση δεκάδων υφιστάμενων σημείων πώλησης, καθώς και τη λειτουργία e-shop με έμφαση στα μη εδώδιμα προϊόντα (non-food) με ορίζοντα το 2028.

Επέκταση δικτύου και το νέο Store Concept

Στο μέτωπο της ανάπτυξης του δικτύου, η αλυσίδα έχει ήδη θέσει σε λειτουργία δύο νέα καταστήματα σε Ξυλόκαστρο και Σκιάθο, ολοκλήρωσε τη μετεγκατάσταση στη Σαντορίνη και προχώρησε στην πλήρη ανακαίνιση τριών σημείων.

Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027 δρομολογούνται πέντε ακόμη εγκαίνια σε Χαλάνδρι, Πλατεία Βικτωρίας, Χαϊδάρι, Πάρο και Θεσσαλονίκη, ενώ από τον Μάρτιο του 2027 σχεδιάζεται η προσθήκη πέντε επιπλέον καταστημάτων, παράλληλα με στοχευμένες ανακαινίσεις.

Ταυτόχρονα, έως τον Φεβρουάριο του 2028, συνολικά 74 καταστήματα θα μετασχηματιστούν βάσει του νέου Store Concept.

Ο ανανεωμένος σχεδιασμός φέρνει τη «Ζώνη Φρεσκάδας» αμέσως στην είσοδο, διευρυμένη γκάμα άνω των 3.000 κωδικών με σύγχρονο εξοπλισμό ψύξης, καθώς και αυτόματα ταμεία, ψηφιακές οθόνες και τερματικά τιμών.

Ψηφιακή επιτάχυνση και υπηρεσία Scan & Go

Σημαντικά βήματα γίνονται και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγοραστικής εμπειρίας.

Η εφαρμογή Lidl Plus ξεπερνά πλέον τους 2,5 εκατομμύρια χρήστες στην Ελλάδα, έχοντας ενσωματώσει από τις 22 Οκτωβρίου το πρόγραμμα επιβράβευσης Lidl Points, το οποίο αποδίδει έναν πόντο ανά ευρώ αγορών με δυνατότητα εξαργύρωσης σε marketplace 400 κωδικών.

Επιπλέον, τον Μάρτιο του 2027 ξεκινά πιλοτικά σε τέσσερα καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η υπηρεσία Scan & Go για αγορές μέσω κινητού χωρίς αναμονή στα ταμεία, με προοπτική σταδιακής επέκτασης σε 35 σημεία, προετοιμάζοντας το έδαφος για το λανσάρισμα του ηλεκτρονικού καταστήματος το 2028.

Ισχυρό αποτύπωμα στην οικονομία και τις εξαγωγές

Με 27 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, η Lidl Ελλάς αριθμεί σήμερα 234 καταστήματα, 5 κέντρα διανομής και περισσότερους από 7.000 εργαζομένους.

Συνεργάζεται με πάνω από 2.300 Έλληνες προμηθευτές, στηρίζοντας περισσότερα από 16.000 νοικοκυριά, ενώ η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της για το 2025 ανήλθε σε 1,213 δισ. ευρώ, μέγεθος που αντιστοιχεί στο 0,6% του εθνικού ΑΕΠ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 69% του κύκλου εργασιών της προέρχεται από προϊόντα άνω των 400 Ελλήνων προμηθευτών, καλύπτοντας το 100% στα εγχώρια αυγά αχυρώνα και το φρέσκο κοτόπουλο, το 98% στα φρέσκα κρέατα και το 87% στη μαναβική, με ετήσια επένδυση 1,8 εκατ. ευρώ σε πιστοποιήσεις ποιότητας.

Εξίσου δυναμική είναι και η εξαγωγική γέφυρα που έχει χτίσει για τα ελληνικά προϊόντα. Το 2025, 263 εγχώριοι προμηθευτές εξήγαγαν 1.648 κωδικούς σε 31 χώρες, συνολικής αξίας 611,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 100 εκατ. ευρώ μέσω των θεματικών εβδομάδων Eridanous.

Η ανοδική τάση συνεχίζεται και το 2026, καθώς το διάστημα Μαρτίου–Σεπτεμβρίου οι εξαγωγές έφτασαν ήδη τα 444 εκατ. ευρώ, με τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά να σημειώνουν άλμα 35,48% στο εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου, αγγίζοντας τα 210 εκατ. ευρώ.

Κοινωνική προσφορά και πράσινο αποτύπωμα

Στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης, η εταιρεία διέθεσε 1,78 εκατ. ευρώ το 2025 για κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες. Στο κοινωνικό πεδίο ξεχωρίζει η 13ετής στήριξη άνω των 1,5 εκατ. ευρώ στο «Χαμόγελο του Παιδιού», η σύμπραξη με τη UNICEF κατά της παιδικής βίας, οι 564 υποτροφίες στο CTY Greece του Κολλεγίου Ανατόλια, καθώς και η προσφορά δεκάδων τόνων τροφίμων και χιλιάδων γευμάτων σε ευάλωτες ομάδες.

Παράλληλα, δημιούργησε με δωρεά 400.000 ευρώ τον Κόμβο Αντιμετώπισης Κρίσεων στο Χαλάνδρι, τον οποίο τροφοδοτεί με 200.000 ευρώ ετησίως.

Σε περιβαλλοντικό επίπεδο, η Lidl Ελλάς λειτουργεί με 100% πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, διαθέτοντας φωτοβολταϊκά συστήματα σε 34 καταστήματα, δύο κέντρα διανομής και τις κεντρικές υπηρεσίες, ενώ επεκτείνει το δίκτυο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων σε 103 καταστήματα έως το τέλος του οικονομικού έτους.

Τέλος, από το 2022 έχει προχωρήσει στη φύτευση 18.000 δέντρων σε συνεργασία με τη We4All, ενώ σε σύμπραξη με το Plastic Free Greece και το Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης έχει απομακρύνει συνολικά πάνω από 22 τόνους απορριμμάτων από τις ελληνικές ακτές και θάλασσες από το 2020.