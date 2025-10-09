Η Lidl Ελλάς, ανακοίνωσε ότι από τις 9 έως τις 22 Οκτωβρίου, οι καταναλωτές θα βρουν στα καταστήματα της αλυσίδας πάνω από 65 φρέσκα φρούτα με 13% έκπτωση, καθώς η εταιρεία απορροφά τον ΦΠΑ.

Θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας, από 23 Οκτωβρίου έως 5 Νοεμβρίου, με 13% έκπτωση σε πάνω από 75 φρέσκα λαχανικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο καθημερινός εφοδιασμός των καταστημάτων της Lidl Ελλάς με φρέσκα φρούτα και λαχανικά αποτελεί στρατηγική επιλογή που ενισχύει τη δέσμευση της εταιρείας για ποιότητα, φρεσκάδα και συνέπεια.

Μέσα από σταθερές συνεργασίες με Έλληνες παραγωγούς και ένα σύγχρονο δίκτυο διανομής, η εταιρεία εξασφαλίζει ότι η φρεσκάδα φτάνει στο ράφι – και στο πιάτο – κάθε μέρα.

«Με την απόφαση να απορροφήσουμε τον ΦΠΑ, ενισχύουμε την πρόσβαση των πελατών μας σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, προσφέροντας όχι μόνο γεύση και ποιότητα, αλλά και πραγματική αξία. Είναι μια κίνηση που αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία μας: καθημερινή στήριξη με πράξεις.» δήλωσε ο Martin Brandenburger, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς.