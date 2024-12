Απονεμήθηκαν την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου τα βραβεία Manager of the Year 2024 της Slide2Open Communications στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με μεγάλο νικητή της βραδιάς τον Αντώνη Αυγερόπουλο, CEO της Nespresso Hellas του ομίλου Nestle.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της κυβέρνησης, όπως η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, οι οποίες τόνισαν τη σημασία της καινοτομίας και της αριστείας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Ο Χάρης Θεοχάρης, βουλευτής και υποψήφιος γενικός γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού Τουρισμού, απένειμε το βραβείο ESG Manager of the Year και ο Παύλος Γερουλάνος απένειμε το βραβείο του Corporate Affairs Manager of the Year 2024.

Ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Μηνάς Τάνες, υπογράμμισε: «Οι νικητές των βραβείων αναδεικνύουν την επιμονή, την ομαδικότητα, το όραμα, αποδεικνύοντας ότι η ηγεσία μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός αλλαγής σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Είναι τιμή μας να τους γιορτάζουμε απόψε».

Η κριτική επιτροπή, με 50 καταξιωμένα ανώτερα στελέχη, εγγυήθηκε την αξιοκρατία και τη διαφάνεια στην επιλογή των νικητών, εκπροσωπώντας το υψηλότερο επίπεδο της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής.

Αναλυτικά οι Νικητές των Βραβείων «The Manager of the Year» για το 2024:

1. The Manager of the Year 2024

Αντώνης Αυγερόπουλος, CEO Nespresso Hellas & Market Head Cyprus, Adriatics & Bulgaria, Nestle Nespresso SA, Αντιπρόεδρος, Ε.Ι.Ε.Π.

2. Corporate Affairs and Communication Manager of the Year 2024

Βίβιαν Μπουζάλη, Chief Corporate Affairs and Communications Officer, METLEN Energy & Metals

3. Marketing Manager of the Year 2024

Χαρά Νταλέκου, GM Group Marketing, National Bank of Greece

4. Human Resources Manager of the Year 2024

Αλεξάνδρα Ελευθερίου, Chief People Officer, TITAN Cement Group

5. CSR – Corporate Social Responsibility Manager of the Year 2024

Βασιλική Αδαμίδου, Director of Corporate Affairs & Sustainability, Lidl Ελλάς

6. ESG – Environmental, Social, and Governance Manager of the Year 2024

Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας, Group ESG Performance Director, TITAN Cement Group

7. NGO – Non-Profit Organization Manager of the Year 2024

Έφη Λαζαρίδου, CEO, New Agriculture New Generation

8. Startup Manager of the Year 2024

Βλάσης Τσέζος, CEO, AGRITRACK SA

9. Business Development Manager of the Year 2024

Πέγκυ Παπασταύρου, Business Development Director, Athens Stock Exchange

10. Commercial and Sales Manager of the Year 2024

Νίκος Καρατζόλας, Commercial Director Pharmacy, APIVITA S.A.

11. Customer Management Manager of the Year 2024

Πάνος Βραχνός, Consumer Experience & Care Manager, Southeast Europe Cluster, Imperial Brands Hellas

12. Digital Transformation Manager of the Year 2024

Στάθης Βεληβασάκης, IT Director, Affidea

13. Ethics and Compliance Manager of the Year 2024

Ευάγγελος Τσεκρέκος, Head of Regulatory Compliance & Control, Τράπεζα Πειραιώς, ΣΕΚΑΣΕ

14. Finance & Accounting Manager of the Year 2024

Δρ Στυλιανός Νικόλαος Βουζούκας, Chief Financial Officer & BoD member, Barba Stathis S.A

15. Health & Safety Manager of the Year 2024

Μιχάλης Παναγούλιας, Occupational Health & Safety Manager, GOLDAIR HANDLING

16. Information and Communication Technology Manager of the Year 2024

Ανδρομάχη Λεζέ, IT Director, HERON S.A.

17. Legal Manager of the Year 2024

Γιώργος Λιακόπουλος, Group General Counsel, Τράπεζα Πειραιώς

18. Manufacturing and Production Manager of the Year 2024

Ανδρέας Γεραγίδης, COO FAMAR GREECE, FAMAR ABE

19. Project Manager of the Year 2024

Γιάννης Φιλιππίδης, Project Manager, METLEN Energy & Metals

20. Security and Cybersecurity Manager of the Year 2024

Κωνσταντίνος Παπαχριστοφής, Group CISO, Olympia Group

21. Supply Chain & Logistics Manager of the Year 2024

Αφροδίτη Κουτσού Κουτσοπούλου, VP Supply Chain, ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΕ

22. International Manager of the Year 2024 Award

Νίκος Κουμέττης, President, Europe Operating Unit, The CocaCola Company, Board Chair Societe BIC, Co-founder Regeneration, Board Director CCFemsa, Vice Chair ACG

23. Lifetime Achievements Manager of the Year 2024 Award

Δρ Γιώργος Β. Αποστολόπουλος, President of the BoD, Athens Medical Group