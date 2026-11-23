Μετωπική δικαστική σύγκρουση βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρωπαϊκή τουριστική αγορά, καθώς 18.135 ξενοδοχεία από 32 χώρες συμμετέχουν στην ομαδική αγωγή κατά της Booking, διεκδικώντας αποζημιώσεις για τους περιορισμούς που επέβαλε επί δύο δεκαετίες η πλατφόρμα στις τιμές των δωματίων τους. Έρευνα για τον τρόπο λειτουργίας της Booking, διεξάγει και η Κομισιόν.

Οι επικεφαλής της πρωτοβουλίας εκτιμούν ότι οι οικονομικές αξιώσεις ενδέχεται να ανέλθουν σε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η υπόθεση πλαισιώνεται από ανοιχτές ρυθμιστικές έρευνες τόσο από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού —έπειτα από καταγγελία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος το 2022— όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες.

Το ιστορικό της προσφυγής και η απόφαση-σταθμός του ΔΕΕ

Τον συντονισμό της δικαστικής διεκδίκησης κατά της μητρικής εταιρείας Booking Holdings έχει αναλάβει το ολλανδικό Ίδρυμα Stichting Hotel Claims Alliance (SHCA), το οποίο κατέθεσε στο Πρωτοδικείο του Άμστερνταμ τον οριστικό κατάλογο των εναγόντων.

Όπως επιβεβαίωσε η ευρωπαϊκή ένωση ξενοδοχείων HOTREC στις 30 Οκτωβρίου, η συμμετοχή σημείωσε άλμα 68% μέσα σε ένα τρίμηνο, αυξανόμενη από 10.783 καταλύματα τον Ιούλιο σε 18.135, με την πρώτη ακροαματική διαδικασία να αναμένεται εντός του 2027.

Στον πυρήνα της αγωγής βρίσκονται οι ρήτρες ισοτιμίας τιμών που εφαρμόστηκαν από το 2004 έως το 2024 και δέσμευαν την τιμολογιακή πολιτική των καταλυμάτων.

Στη στενή τους μορφή, οι όροι αυτοί απαγόρευαν στα ξενοδοχεία να διαθέτουν δωμάτια φθηνότερα μέσω των δικών τους ιστοσελίδων, ενώ στην ευρεία εκδοχή τους επέκτειναν την απαγόρευση και στις ανταγωνιστικές πλατφόρμες κρατήσεων.

Σύμφωνα με τα ξενοδοχεία και την ολλανδική ένωση KHN, οι πρακτικές αυτές περιόρισαν τις απευθείας κρατήσεις, επιβάρυναν τους επαγγελματίες με υπέρογκες προμήθειες και προκάλεσαν σοβαρή οικονομική ζημία.

Το έδαφος για τη μαζική προσφυγή άνοιξε τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι οι ρήτρες ισοτιμίας δεν αποδείχθηκε πως ήταν αντικειμενικά αναγκαίες και αναλογικές για τη λειτουργία μιας πλατφόρμας, παραπέμποντας την ουσία της διαφοράς στα εθνικά δικαστήρια.

Η γραμμή άμυνας της Booking.com

Απαντώντας στις καταγγελίες, η Booking.com απορρίπτει κατηγορηματικά τόσο τις αιτιάσεις περί παραβίασης του δικαίου του ανταγωνισμού, όσο και τους ισχυρισμούς περί οικονομικής ζημίας των ξενοδοχείων ή των καταναλωτών.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι επίμαχοι όροι διασφάλιζαν τη διαφάνεια των τιμών και συνέβαλλαν στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών προβολής μέσω των οποίων η πλατφόρμα προσέλκυε πελάτες στα καταλύματα.

Παράλληλα, η πλατφόρμα επισημαίνει ότι τα ξενοδοχεία διατηρούσαν πάντοτε την ελευθερία να καθορίζουν τα ίδια τις τιμές τους και να επιλέγουν αν θα συνεργαστούν μαζί της.

Υποστηρίζοντας ότι η επίδραση των ρητρών στον ανταγωνισμό πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση από τα εθνικά δικαστήρια, η εταιρεία δηλώνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη νομιμότητα των παλαιότερων πρακτικών της, αφήνοντας ανοιχτό και το ενδεχόμενο άσκησης έφεσης.

Οι αλλαγές στην αγορά και τα νέα δεδομένα για τους ταξιδιώτες

Ανεξάρτητα από τη δικαστική διεκδίκηση για τις απώλειες του παρελθόντος, το τοπίο στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο έχει ήδη μεταβληθεί υπέρ της τιμολογιακής ελευθερίας.

Σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Booking.com αφαίρεσε τις ρήτρες ισοτιμίας από τις συμβάσεις της, τον Ιούλιο του 2024, προλαμβάνοντας την προθεσμία συμμόρφωσης με την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο του 2026, η Επιτροπή κατέγραψε μία ακόμη ουσιαστική προσαρμογή, καθώς οι τιμές που προσφέρει ένα ξενοδοχείο εκτός της πλατφόρμας, δεν επηρεάζουν πλέον τη δυνατότητα συμμετοχής του στο πρόγραμμα Booking Sponsored Benefit, όπου η έκπτωση καλύπτεται από την ίδια την εταιρεία.

Για τους ταξιδιώτες, οι εξελίξεις αυτές σημαίνουν ότι τα καταλύματα μπορούν πλέον να προσφέρουν ελεύθερα διαφορετικές τιμές και όρους, καθιστώντας πιθανό το ενδεχόμενο ένα δωμάτιο να διατίθεται φθηνότερα απευθείας από την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου σε σύγκριση με την πλατφόρμα κρατήσεων.