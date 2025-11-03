Ισχυρό ενδιαφέρον συγκεντρώνει η έκδοση νέου ομολόγου Additional Tier 1 (AT1) της Eurobank, με στόχο την άντληση 600 εκατ. ευρώ, χωρίς δυνατότητα αύξησης του ποσού (no-grow).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πρόσφορες για το ομόλογο μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ.

Το ομόλογο έχει δυνατότητα ανάκλησης μετά την οκταετία ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις για το επιτόκιο (IPTs) κυμαίνονται κοντά στο 6,625%.

Στο σχήμα των αναδόχων βρίσκονται οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley και Nomura. Co-Lead Manager είναι η Ambrosia και η Euroxx.

Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s.

Η Eurobank διατηρεί αξιολόγηση BB+ με σταθερές προοπτικές από την S&P, καθώς και BBB- με θετικές προοπτικές από τη Fitch.

Με πληροφοριές από Eurobank