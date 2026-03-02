Mε 244 εκατ. ευρώ θα ενισχύσει φέτος τον Κρατικό Προϋπολογισμό η Τράπεζα της Ελλάδος μετά από τη σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών της το 2025.

Όπως ανακοίνωσε η ΤτΕ, με αφορμή τη δημοσιοποίηση του Ισολογισμού της για τη χρήση του 2025, τα κέρδη προ προβλέψεων στη χρήση 2025 ανήλθαν σε 427,0 εκατ. ευρώ, έναντι 31,9 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 395,1 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη χρήσεως, κατόπιν ενίσχυσης των προβλέψεων κατά 169,2 εκατ. ευρώ, ανήλθαν σε 257,7 εκατ. ευρώ, έναντι 82,9 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Το Γενικό Συμβούλιο, με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 71 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους 0,6720 ευρώ ανά μετοχή, (αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση), ήτοι σύνολο 13,3 εκατ. ευρώ, και τη μεταφορά 244,4 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η Τράπεζα διπλασίασε τα καθαρά της έσοδα σε 880,8 εκατ. ευρώ, έναντι 436,0 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 444,8 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των εξόδων προ προβλέψεων διαμορφώθηκε σε 453,8 εκατ. ευρώ, έναντι 404,1 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Σημειώνεται ότι για τη χρήση του 2025 το Ελληνικό Δημόσιο και οι φορείς γενικής κυβέρνησης έλαβαν από τις καταθέσεις τους στην Τράπεζα της Ελλάδος (κατά απαίτηση του σχετικού Νόμου) που εκτοκίζονται με το υψηλότερο επιτρεπτό επιτόκιο από την ΕΚΤ, έσοδο ύψους 353,4 εκατ. ευρώ (2024: 730,4 εκατ. ευρώ) και 308,4 εκατ. ευρώ (2024: 392,3 εκατ. ευρώ), αντίστοιχα.

Όσον αφορά στη διάρθρωση των εσόδων πιο αναλυτικά το καθαρό αποτέλεσμα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις, ζημίες αποτίμησης και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος διαμορφώθηκε σε 685,2 εκατ. ευρώ, έναντι 191,4 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

– Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 162,6 εκατ. ευρώ, έναντι 148,3 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

-Τα έσοδα από μετοχικούς τίτλους και συμμετοχές διαμορφώθηκαν σε 5,7 εκατ. ευρώ, έναντι 75,3 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Το σύνολο των εξόδων προ προβλέψεων, ήτοι δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών, λοιπές δαπάνες διαχείρισης και αποσβέσεις, διαμορφώθηκε σε 453,8 εκατ. ευρώ, έναντι 404,1 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Το ενεργητικό της Τράπεζας της Ελλάδος στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε σε 221,5 δισεκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,2 δισεκ. ευρώ σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση. Το ύψος των συσσωρευμένων προβλέψεων διαμορφώθηκε σε 4,7 δισεκ. ευρώ, έναντι 4,6 δισεκ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Τα αποθέματα ασφαλείας (financial buffers) της Τράπεζας, που περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς αναπροσαρμογής, τις προβλέψεις για χρηματοοικονομικούς κινδύνους, τα αποθεματικά (τακτικό, έκτακτο και ειδικό αποθεματικό για χρηματοοικονομικούς κινδύνους), καθώς και το μετοχικό κεφάλαιο, διαμορφώθηκαν σε 21,3 δισεκ. ευρώ, έναντι 15,8 δισεκ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.