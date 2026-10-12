Οι Σκουριές δεν αποτελούν απλώς ένα ακόμη μεταλλευτικό έργο. Αποτελούν ένα παράδειγμα σύγχρονης βιομηχανικής ανάπτυξης που συνδέει την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου με την τεχνολογία, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη δημιουργία σημαντικής οικονομικής και κοινωνικής αξίας. Σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη επιδιώκει να ενισχύσει την πρόσβασή της σε κρίσιμες πρώτες ύλες, ο χαλκός που θα παράγεται στις Σκουριές αποκτά ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, καθώς αποτελεί βασικό υλικό για την ενεργειακή μετάβαση, τα ηλεκτρικά δίκτυα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ηλεκτροκίνηση και τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Σε βάθος ζωής του έργου, περίπου 20 ετών, η επένδυση στις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Κασσάνδρας, αναμένεται να ξεπεράσει τα 3 δισ. δολάρια, εκ των οποίων περισσότερα από 2 δισ. δολάρια αφορούν τις Σκουριές. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα υποστηριχθούν 3.000 θέσεις εργασίας, με 2 δισ. ευρώ σε μισθούς, 1,8 δισ. ευρώ σε κρατικά έσοδα, 1,3 δισ. ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη (εκ των οποίων 509 εκατ. ευρώ για τον Δήμο Αριστοτέλη), 80 εκατ. δολάρια σε κοινωνικές επενδύσεις, 6,7 δισ. ευρώ σε ελληνικές προμήθειες και 17,5 δισ. ευρώ σε εξαγωγές.

Ταυτόχρονα, η ετήσια παραγωγή 67 εκατ. λιβρών χαλκού αντιστοιχεί στις ανάγκες κατασκευής περισσότερων από 420.000 ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ενώ οι 140.000 ουγκιές χρυσού επαρκούν για την παραγωγή περισσότερων από 116 εκατ. smartphones.

Πίσω όμως από τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τα νούμερα και τις τεχνολογικές υποδομές, βρίσκονται οι άνθρωποι. Οι χιλιάδες εργαζόμενοι που καθημερινά συμβάλλουν στην υλοποίηση και πλέον στη λειτουργία ενός έργου που αλλάζει τα δεδομένα της βιομηχανίας. Είναι οι μηχανικοί, οι γεωλόγοι, οι μεταλλειολόγοι, οι τεχνικοί, οι χειριστές εξοπλισμού και τα στελέχη πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων, που συνθέτουν ένα από τα μεγαλύτερα οικοσυστήματα εξειδικευμένων επαγγελματιών στον ελληνικό παραγωγικό τομέα.

Η αξία αυτής της επένδυσης αποτυπώνεται και στον ισχυρό δεσμό της με την τοπική κοινωνία. Η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων προέρχεται από την ευρύτερη περιοχή της ΒΑ Χαλκιδικής, γεγονός που επιτρέπει σε νέους ανθρώπους να παραμένουν στον τόπο τους, να χτίζουν τη ζωή και την επαγγελματική τους πορεία, εκεί όπου μεγάλωσαν και να βλέπουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη αισιοδοξία και σταθερότητα. Παράλληλα, η αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών σε ρόλους που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν ανδροκρατούμενοι, αποδεικνύει ότι η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα δημιουργεί ίσες ευκαιρίες για όλους.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, διαδραματίζει η συνεχής ανάπτυξη δεξιοτήτων. Μέσα από το Prometheus Mining Academy και τη χρήση σύγχρονων εργαλείων εκπαίδευσης, όπως προσομοιωτές εξοπλισμού και τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, οι εργαζόμενοι αποκτούν γνώσεις και εμπειρίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της βιομηχανίας του μέλλοντος. Ταυτόχρονα, η υγεία και η ασφάλεια αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, με την καλλιέργεια μιας ισχυρής κουλτούρας πρόληψης και υπευθυνότητας να βρίσκεται στον πυρήνα της καθημερινής λειτουργίας του έργου.

Η αναπτυξιακή δυναμική των Μεταλλείων Κασσάνδρας, δεν στηρίζεται μόνο στις Σκουριές, αλλά και στην Ολυμπιάδα, η οποία λειτουργεί παραγωγικά από το 2017. Μέσα από τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της και τη συνεπή εφαρμογή υψηλών περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων, η Ολυμπιάδα έχει αποδείξει στην πράξη, ότι η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να δημιουργεί διαχρονική αξία για την οικονομία, την τοπική κοινωνία και την απασχόληση.

Με την έναρξη της παραγωγής, οι Σκουριές επιβεβαιώνουν τον ρόλο τους ως μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές επενδύσεις της χώρας, με επίκεντρο την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τον άνθρωπο.