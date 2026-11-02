Στην υπογραφή δεσμευτικής μακροπρόθεσμης συμφωνίας για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προχώρησαν η METLEN και η Shell Global LNG Limited, επικυρώνοντας στην πράξη το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) που είχε συναφθεί τον Φεβρουάριο του 2026.

Η σύμβαση προβλέπει την παράδοση έξι φορτίων LNG σε ετήσια βάση, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 0,6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως (bcma), για περίοδο πέντε ετών με έναρξη υλοποίησης το 2027.

Τα φορτία LNG θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο της Shell στις Ηνωμένες Πολιτείες και προορίζονται τόσο για την εγχώρια ελληνική αγορά, όσο και για άλλες ευρωπαϊκές αγορές φυσικού αερίου.

Όπως επισημαίνεται, η κίνηση αυτή συνδυάζει τις διεθνείς δυνατότητες μεταφοράς και την εμπορική τεχνογνωσία του ενεργειακού κολοσσού με την ισχυρή παρουσία της METLEN στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενισχύοντας τη στρατηγική του ελληνικού ομίλου για διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και εμπορική ευελιξία.

Αναφερόμενος στη συμφωνία, ο κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Chief Executive Director International Energy Supply & Trading της METLEN, τόνισε ότι η σύμπραξη μετουσιώνει μια κοινή φιλοδοξία σε μακροχρόνια βάση, διευρύνοντας τις επιλογές εξυπηρέτησης των πελατών σε Ελλάδα και Ευρώπη και ισχυροποιώντας τη θέση της εταιρείας στο διαρκώς μεταβαλλόμενο ενεργειακό τοπίο.

Από την πλευρά του, ο Executive Vice President for Shell LNG Marketing and Trading, κ. Tom Summers, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο του LNG στην αξιόπιστη κάλυψη των αναγκών νοικοκυριών και επιχειρήσεων, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με τη METLEN και προσβλέποντας στη διερεύνηση νέων κοινών ευκαιριών στο μέλλον.