Στις 4 Αυγούστου αναμένεται να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Metlen στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής που προηγήθηκε.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία, θετικά ανταποκρίθηκαν στην πρόταση μέτοχοι που εκπροσωπούν το 90,16% του μετοχικού κεφαλαίου της, ποσοστό στο οποίο περιλαμβάνονται οι μετοχές που κατέχουν άμεσα ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος και οι ελεγχόμενες από αυτόν εταιρείες, Frezia Ltd, Kilteo Ltd και Melvet Investments Ltd. Υπενθυμίζεται ότι προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας ήταν να προσφερθούν μετοχές που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 90% του μετοχικού κεφαλαίου.

Επιπλέον γνωστοποιήθηκε ότι:

– Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι πρώην κάτοχοι μετοχών της Metlen ΑΕ θα παραλάβουν τις μετοχές της Metlen PLC που δικαιούνται την 1η Αυγούστου.

– Βάσει των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, η Metlen PLC θα ασκήσει το δικαίωμά της να απαιτήσει από όλους τους εναπομείναντες κατόχους μετοχών της Metlen ΑΕ τη μεταβίβαση σε αυτήν όλων των μετοχών τους (συνολικά 14.083.937), λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα είτε μία μετοχή Metlen PLC για κάθε μετοχή της Metlen ΑΕ είτε ποσό ίσο με 39,62 ευρώ για κάθε μετοχή.

Δεδομένου ότι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, η Metlen PLC θα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου της Metlen ΑΕ, η Metlen PLC θα ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Metlen ΑΕ για να αποφασίσει την υποβολή αίτησης προς την ΕΚ για τη διαγραφή των μετοχών της Metlen ΑΕ από το Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Μέχρι την παύση διαπραγμάτευσης, τα όρια διακύμανσης της τιμής των μετοχών της Metlen ΑΕ αναμένεται να οριστούν σε ±10% επί της τιμής εκκίνησής τους.