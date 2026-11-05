Τις υψηλότερες επιδόσεις εννεαμήνου στην ιστορία της κατέγραψε η METLEN, με τον κύκλο εργασιών για το 2026 να εκτινάσσεται στα 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε αξιοσημείωτη ετήσια αύξηση της τάξης του 21% σε σύγκριση με τα 5,1 δισ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, αντλώντας ισχυρή ώθηση από τη διεύρυνση της δραστηριότητας στους περισσότερους επιχειρηματικούς τομείς του ομίλου.

Ανθεκτικότητα μεγεθών και επαναλειτουργία της μονάδας H-Class

Παρά το περιβάλλον αυξημένης αστάθειας στις διεθνείς αγορές ενέργειας και την προσωρινή αναστάτωση που προκάλεσε η διακοπή λειτουργίας των μονάδων CCGT, το διαφοροποιημένο επιχειρησιακό μοντέλο της εταιρείας διατήρησε αλώβητη τη δυναμική του.

Οι απαραίτητες επισκευές στη μεγαλύτερη θερμική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής (H-Class), η οποία παρέμεινε εκτός δικτύου για 44 ημέρες, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και η μονάδα επανήλθε σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα στις 12 Οκτωβρίου 2026.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η διοίκηση επιβεβαιώνει πλήρως την πρόβλεψη για τα κέρδη EBITDA του 2026 στο εύρος του 1,00 έως 1,15 δισ. ευρώ, διατηρώντας ακέραιο τον μεσοπρόθεσμο στρατηγικό στόχο για EBITDA μεταξύ 1,92 και 2,08 δισ. ευρώ.

Αυτονόμηση της ΜΕΤΚΑ και διεθνές asset rotation

Σημαντικά βήματα σημειώθηκαν στην αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου ΜΕΤΚΑ ως αυτόνομης πλατφόρμας υποδομών. Στο πλαίσιο ενίσχυσης της κεφαλαιακής αυτοτέλειας και της περαιτέρω επέκτασής της, διερευνάται ενεργά το ενδεχόμενο εισαγωγής της εταιρείας στο χρηματιστήριο Euronext Athens.

Παράλληλα, προχωρά η αποκλιμάκωση του ρίσκου στις δραστηριότητες της πρώην MPP, καθώς επιτεύχθηκε η πρώτη έναυση (First Fire) στη μονάδα PROTOS ERF στο Cheshire και στη μονάδα CCGT 560 MW Grudziądz στην Πολωνία, συνοδευόμενη από θετική πορεία στο υπόλοιπο ιστορικό χαρτοφυλάκιο.

Στο πεδίο της ανακύκλωσης κεφαλαίων (asset rotation), ο όμιλος προχώρησε στην πώληση του υβριδικού έργου Tamarico II στη Χιλή, ισχύος 165 MW με αποθήκευση 725 MWh, προς την Copec.

Συμμαχίες σε κρίσιμες πρώτες ύλες, BESS και ασφάλεια εφοδιασμού LNG

Στρατηγική ενίσχυση καταγράφεται και στην εμπορική εκμετάλλευση κρίσιμων πρώτων υλών, με την υπογραφή νέας μακροχρόνιας συμφωνίας για το γάλλιο με κορυφαίο ιαπωνικό χημικό όμιλο, ενώ αναμένεται σύντομα η ανακοίνωση πρόσθετων συμβάσεων απορρόφησης παραγωγής.

Στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, το χαρτοφυλάκιο διευρύνεται δυναμικά με την εκκίνηση μεγάλων συστημάτων BESS σε Ελλάδα και Ιταλία.

Επιπλέον, η METLEN θωρακίζει την ενεργειακή της ασφάλεια και διαφοροποιεί τις πηγές τροφοδοσίας μέσω πενταετούς συμφωνίας με την PETRONAS, η οποία διασφαλίζει την παράδοση έξι φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ετησίως, αρχής γενομένης από το 2027.

Προσήλωση στις δεσμεύσεις και τη λειτουργική αριστεία

Όπως επισήμανε ο εκτελεστικός Πρόεδρος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο όμιλος υλοποιεί τον σχεδιασμό του με συνέπεια και επιχειρησιακή πειθαρχία, στηριζόμενος στην τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού και τη δύναμη του διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου του. Υπογράμμισε ότι οι προτεραιότητες παραμένουν σταθερά προσανατολισμένες στη λειτουργική αρτιότητα, στην εκπλήρωση των επιχειρηματικών στόχων και στη δημιουργία διατηρήσιμης αξίας, εκφράζοντας πλήρη βεβαιότητα για τη δυνατότητα της εταιρείας να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις διακυμάνσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος.