Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα, καθώς πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στον Δομοκό η τελετή έναρξης των εργασιών κατασκευής.

Η επένδυση φέρει την υπογραφή της στρατηγικής συμμαχίας ανάμεσα στη METLEN και τον Όμιλο Τσάκου, σηματοδοτώντας τη μετάβαση της συνεργασίας τους από τον σχεδιασμό στην πράξη.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο Δήμαρχος Δομοκού, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και εκπρόσωποι θεσμικών και παραγωγικών φορέων της περιοχής.

Η ταυτότητα της επένδυσης και ο ρόλος των δύο εταίρων

Το έργο αποτελεί μια ενεργειακή υποδομή νέας γενιάς που παντρεύει σε μεγάλη κλίμακα την παραγωγή καθαρής ενέργειας με την αποθήκευση.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει έναν φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 251,9 MW, ο οποίος συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας αναμενόμενης χωρητικότητας 375 MWh, προσφέροντας πολύτιμη ευελιξία στο ηλεκτρικό σύστημα και ασφάλεια εφοδιασμού.

Η επένδυση υλοποιείται μέσω κοινής εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV), στην οποία ο Όμιλος Τσάκου κατέχει το πλειοψηφικό ποσοστό του 60% και η METLEN το 40%.

Από την πλευρά της, η METLEN έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου την κατασκευή του έργου, αξιοποιώντας τη διεθνή της τεχνογνωσία σε σύνθετα υβριδικά πρότζεκτα, καθώς και την ενεργειακή και εμπορική διαχείριση της μονάδας, δημιουργώντας παράλληλα σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία της Στερεάς Ελλάδας.

«Από τη θάλασσα στη γη»

Τη στρατηγική βαρύτητα της σύμπραξης για το ενεργειακό μέλλον της χώρας και την εγχώρια οικονομία ανέδειξαν στις τοποθετήσεις τους οι επικεφαλής των δύο Ομίλων.

Ο ιδρυτής του Ομίλου Τσάκου, Καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, χαρακτήρισε τη στιγμή ξεχωριστή, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια προσφορά στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος για την πατρίδα.

Όπως τόνισε, το έργο ξεπερνά την απλή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς αφορά την αξιοποίηση της ελληνικής γης, την τεχνολογική πρόοδο, την ενεργειακή ασφάλεια και την ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο CEO της TEN Ltd., Νίκος Τσάκος, περιέγραψε τη μετάβαση του Ομίλου από τη ναυτιλία στην παραγωγή πράσινης ενέργειας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «από τη μεταφορά της ενέργειας περνάμε και στη δημιουργία της, από τη θάλασσα περνάμε στη γη».

Επισήμανε δε πως η σύμπραξη με τη METLEN αποδεικνύει τι μπορούν να πετύχουν διεθνείς ελληνικές επιχειρήσεις με κοινές αξίες, τεχνογνωσία και προσφορά στον τόπο.

Από την πλευρά του, ο Executive Chairman της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, υπογράμμισε τη μετάβαση από τον σχεδιασμό στην πράξη για μια επένδυση κομβικής σημασίας για το νέο ενεργειακό σύστημα της Ελλάδας.

Τόνισε ότι η METLEN αξιοποιεί τη διεθνή της εμπειρία στη διαχείριση σύνθετων έργων, με στόχο η μονάδα να αναπτυχθεί σε στενή σύνδεση με τον Δομοκό, παράγοντας ουσιαστική αξία για την τοπική κοινωνία και την εθνική οικονομία.