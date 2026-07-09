Η METLEN και ο Όμιλος Τσάκου επισφράγισαν την έναρξη της συνεργασίας τους μέσω της εισόδου της METLEN σε υφιστάμενη εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) του Ομίλου Τσάκου, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής τους συμφωνίας.

Η κοινή αυτή εταιρεία, στην οποία η METLEN συμμετέχει με ποσοστό 40%, αναλαμβάνει την ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και εμπορική διαχείριση ενός εμβληματικού υβριδικού έργου στη Στερεά Ελλάδα, το οποίο θα περιλαμβάνει φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 251,9 MW και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας συνολικής χωρητικότητας περίπου 375 MWh.

Η εξέλιξη αυτή μεταφέρει τη συνεργασία στο στάδιο της υλοποίησης, δημιουργώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την έναρξη των επόμενων φάσεων ανάπτυξης και κατασκευής της επένδυσης, σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της METLEN, χαρακτήρισε τη σύσταση της κοινής εταιρείας ως ένα ουσιαστικό βήμα για μια ιδιαίτερα σημαντική επένδυση στην ελληνική ενεργειακή αγορά, τονίζοντας ότι τα μεγάλης κλίμακας υβριδικά έργα αποτελούν τον πυρήνα του νέου ενεργειακού συστήματος.

Πρόσθεσε ότι η εταιρεία διαθέτει την τεχνογνωσία και τη διεθνή εμπειρία για την υλοποίηση έργων τέτοιας πολυπλοκότητας, παραμένοντας προσηλωμένη στη δημιουργία υποδομών που ενισχύουν την ασφάλεια εφοδιασμού, την ευελιξία των δικτύων και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Τσάκος, CEO της TEN Ltd., υπογράμμισε ότι η συνεργασία βασίζεται σε κοινή φιλοσοφία και αξίες, εξαίροντας το μέγεθος και την αξιοπιστία της METLEN ως μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας και μετάλλων διεθνώς, με ισχυρή παρουσία και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Παράλληλα, ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, ιδρυτής του Ομίλου Τσάκος, εξέφρασε τη βαθιά εκτίμηση και τον θαυμασμό του για τον Ευάγγελο Μυτιληναίο και τη METLEN, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια επιχείρηση που ξεχωρίζει για τον επαγγελματισμό της και τις επιδόσεις της με στόχο την αριστεία, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις μελλοντικές κοινές τους επιτυχίες.

Για τη METLEN, το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μια στρατηγική επένδυση που ενισχύει την παρουσία της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας νέας γενιάς, καθώς συνδυάζει την παραγωγή με την αποθήκευση μεγάλης κλίμακας.

Η εταιρεία πρόκειται να αναλάβει τόσο την κατασκευή όσο και την ενεργειακή και εμπορική διαχείριση της μονάδας, αξιοποιώντας στο έπακρο τη διεθνή τεχνογνωσία της στην ανάπτυξη σύνθετων υβριδικών ενεργειακών υποδομών.