Η προσπάθεια της Ευρώπης να απεξαρτηθεί από την Κίνα στις κρίσιμες πρώτες ύλες προσκρούει στην απουσία μηχανισμών που θα απορροφήσουν την εγχώρια παραγωγή.

Όπως επεσήμανε στους Financial Times ο Executive Chairman της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, υπάρχει ένα σαφές παράδοξο: η ΕΕ επιδιώκει την αυτονομία, αλλά δεν δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες χρηματοδότησης, ζήτησης και εμπορικών δεσμεύσεων ώστε τα ευρωπαϊκά υλικά να μείνουν εντός της ηπείρου.

Στο επίκεντρο της δραστηριότητας της METLEN βρίσκεται το γάλλιο, ένα υλικό στρατηγικής σημασίας για τους ημιαγωγούς, την Τεχνητή Νοημοσύνη, τους δορυφόρους, τα ραντάρ και τα αμυντικά συστήματα.

Η εταιρεία σχεδιάζει να ξεκινήσει από το επόμενο έτος ετήσια παραγωγή έως 50 τόνων, ποσότητα ικανή να καλύψει το σύνολο της σημερινής ευρωπαϊκής ζήτησης.

Παράλληλα, διατηρεί ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω του πολύ χαμηλού κόστους παραγωγής, το οποίο βρίσκεται κάτω από τα 300 δολάρια ανά κιλό (έναντι τιμής αγοράς άνω των 3.000 δολαρίων στην Ευρώπη), με στόχο να υποχωρήσει περαιτέρω στα 100 δολάρια ώστε να αντέξει τυχόν μελλοντική χειραγώγηση των τιμών από την Κίνα.

Παρά την παραγωγική ετοιμότητα, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις συνεχίζουν να προτιμούν το φθηνότερο κινεζικό προϊόν.

Αντίθετα, χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία κινούνται πολύ πιο αποφασιστικά για την οχύρωση των εφοδιαστικών τους αλυσίδων.

Ελλείψει οργανωμένης ευρωπαϊκής ζήτησης, η METLEN στρέφεται στη διεθνή αγορά: το 25% της σχεδιαζόμενης παραγωγής έχει ήδη διοχετευθεί σε αμερικανικό τεχνολογικό όμιλο, ενώ εξετάζονται ακόμη δύο συμφωνίες με αγοραστές εκτός Ευρώπης.

Το παράδειγμα της METLEN αναδεικνύει τη συνολική πρόκληση της Ευρώπης.

Αν και η γηραιά ἤπειρος διαθέτει τις δυνατότητες για ανταγωνιστική παραγωγή κρίσιμων υλών, η στρατηγική της αυτονομία θα παραμείνει θεωρητική όσο δεν διαμορφώνεται το κατάλληλο πλαίσιο σταθερής απορρόφησης της ευρωπαϊκής παραγωγής από την ίδια την ευρωπαϊκή αγορά.