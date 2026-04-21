«Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική κατέγραψε, για ακόμη μία χρονιά, ουσιαστική ενίσχυση των οικονομικών της επιδόσεων, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία και τη συνεπή υλοποίηση της στρατηγικής της».

Αυτό επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ασφαλιστικής εταιρείας με την οποία γνωστοποιούνται τα βασικά οικονομικά μεγέθη για το 2025. Αναλυτικότερα αναφέρονται στην ανακοίνωση τα εξής:

• Η συνολική παραγωγή των μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων ανήλθε σε 94,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 19,3% σε σύγκριση με το 2024 και καταγράφοντας διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

• Οι καταβληθείσες αποζημιώσεις διαμορφώθηκαν σε 36,3 εκατ. ευρώ και ήταν αυξημένες κατά 14,8%.

• Το πελατολόγιο διευρύνθηκε, φθάνοντας τους 334.000 ασφαλισμένους, με αύξηση 22%.

• Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 11,3 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας ενισχυμένη κερδοφορία.

• Όλοι οι βασικοί ασφαλιστικοί κλάδοι παρουσίασαν θετική δυναμική έναντι του 2024, με διψήφιες αυξήσεις στους περισσότερους εξ αυτών.

Πιο συγκεκριμένα:

– Αυτοκινήτου: +20,3%

– Περιουσίας: +16,2%

– Γενικής Αστικής Ευθύνης: +28,8%

– Υγείας: +20,6%

Επιπλέον επισημαίνονται τα εξής: «Η συνεχής ενίσχυση των κλάδων πέραν του Αυτοκινήτου δημιουργεί στέρεες προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη, ιδίως στους κλάδους Περιουσίας και Ζωής, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας.

Παράλληλα, η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική διατήρησε υψηλό επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας, με τον Δείκτη Κάλυψης Κεφαλαιακής Απαίτησης (SCR) να διαμορφώνεται στο 158,6%, επιβεβαιώνοντας τη χρηματοοικονομική της ευρωστία και τη συνετή διαχείριση κινδύνων».