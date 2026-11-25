Επενδυτικό πρόγραμμα ύψους άνω των 2,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030, το οποίο συνδυάζεται με παράλληλη μείωση του δανεισμού και διατήρηση της μερισματικής πολιτικής, περιλαμβάνει η νέα στρατηγική του Ομίλου Motor Oil που δημοσιοποιήθηκε μαζί με τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου του 2026.

Το σχέδιο βασίζεται σε τρεις κεντρικές προτεραιότητες: την ενίσχυση του υφιστάμενου ενεργειακού πυρήνα, την ανάπτυξη και κλιμάκωση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τη συνεχή δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Ενίσχυση του διυλιστηρίου και ενεργειακή ασφάλεια

Στην καρδιά του Ομίλου παραμένει το διυλιστήριο των Αγίων Θεοδώρων, το οποίο αποτελεί ισχυρό εξαγωγικό πυλώνα με διεθνή προσανατολισμό, σε μια περίοδο κατά την οποία η διυλιστική δυναμικότητα στην Ευρώπη περιορίζεται.

Για την πενταετία 2026-2030 προβλέπονται επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ σε έργα ανάπτυξης και συντήρησης, με στόχο την αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αργού από περίπου 220.000 σε 250.000 βαρέλια ημερησίως έως το 2030, βελτιώνοντας παράλληλα την ευελιξία, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη λειτουργική απόδοση.

Όπως σημειώνει ο Όμιλος, πρόκειται για επένδυση σε μια στρατηγικής σημασίας υποδομή για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής.

Κλιμάκωση των νέων πλατφορμών σε ΑΠΕ, ενέργεια και κυκλική οικονομία

Οι νέες επιχειρηματικές πλατφόρμες της Motor Oil περνούν πλέον σε φάση ωρίμανσης, με την έμφαση να μετατοπίζεται στην ενίσχυση της κερδοφορίας.

Σήμερα οι δραστηριότητες εκτός καυσίμων παράγουν περίπου 260 εκατ. ευρώ προσαρμοσμένο EBITDA (έναντι 165 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα), με στόχο έως το 2030 να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40% του συνολικού EBITDA του Ομίλου, υπό την παραδοχή μεσοκυκλικών περιθωρίων διύλισης.

Βασικοί κινητήρες αυτής της πορείας είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέσω της MORE, η οποία διαθέτει σήμερα περίπου 1 GW εγκατεστημένης ισχύος και pipeline 3,4 GW, στοχεύοντας να ξεπεράσει τα 2 GW και τα 250 εκατ. ευρώ προσαρμοσμένου EBITDA έως το 2030 μέσω οργανικής ανάπτυξης και επιλεκτικών εξαγορών.

Στον ηλεκτρισμό, η υπό διαμόρφωση καθετοποιημένη πλατφόρμα από τη συνένωση των nrg και ΗΡΩΝ διαθέτει 1,3 GW ελεγχόμενης παραγωγικής ισχύος και περίπου 550.000 πελάτες ρεύματος και φυσικού αερίου, ενώ στην ηλεκτροκίνηση το δίκτυο δημόσιας φόρτισης της incharge αναμένεται να αυξηθεί από 2.172 σημεία σε περίπου 4.000 έως το 2030.

Παράλληλα, στην κυκλική οικονομία, η προσυμφωνημένη μεταβίβαση του 75% της πλατφόρμας Helector και Thalis επιτρέπει στον Όμιλο να αποκομίσει αξία και να επιταχύνει την ανάπτυξή της με ισχυρό εταίρο, διατηρώντας και ενισχύοντας τις υπόλοιπες δραστηριότητες, από την αναγέννηση λιπαντικών έως τη διαχείριση αποβλήτων.

Πειθαρχία στην κατανομή κεφαλαίων και πραγματιστική πράσινη μετάβαση

Η στρατηγική του Ομίλου διέπεται από ενεργητική προσέγγιση στην ιδιοκτησία και την κατανομή κεφαλαίων.

Η Motor Oil διατηρεί τον έλεγχο όπου διαθέτει σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά επιλέγει συνεργασίες όταν προσφέρουν κλίμακα και τεχνογνωσία, καθώς δεν θεωρεί αυτοσκοπό τη διατήρηση του 100% της ιδιοκτησίας σε κάθε δραστηριότητα, αλλά τη μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους.

Στο μέτωπο της απανθρακοποίησης, η δέσμευση για Net Zero έως το 2050 παραμένει σταθερή, αλλά υλοποιείται με πραγματιστικά κριτήρια. Η μονάδα ανανεώσιμου υδρογόνου 50 MW πλησιάζει στην εμπορική λειτουργία, ενώ εξετάζονται επενδυτικές ευκαιρίες άνω του 1 δισ. ευρώ σε υδρογόνο, βιοκαύσιμα, e-fuels και δέσμευση άνθρακα (CCS).

Οι τελικές επενδυτικές αποφάσεις θα λαμβάνονται μόνο εφόσον διασφαλίζονται οι κατάλληλες υποδομές, το κανονιστικό πλαίσιο και βιώσιμα οικονομικά δεδομένα, αποφεύγοντας πρόωρες κεφαλαιακές δεσμεύσεις.

Ταυτόχρονη απομόχλευση και ισχυρές αποδόσεις για τους μετόχους

Η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου επιτρέπει τον συνδυασμό υψηλών επενδύσεων και μείωσης του δανεισμού. Από το 2022 έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις περίπου 2,9 δισ. ευρώ, ενώ το καθαρό χρέος υποχώρησε από 2,0 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε 0,8 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2026, διαμορφώνοντας τον δείκτη Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA στο 0,5x.

Το νέο επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 2,5 δισ. ευρώ έως το 2030 σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τις λειτουργικές ταμειακές ροές.

Τέλος, κεντρικός άξονας παραμένει η ανταμοιβή των μετόχων, με το μέρισμα ανά μετοχή να έχει αυξηθεί από 0,90 ευρώ το 2021 σε 1,75 ευρώ για τη χρήση 2025 (άνοδος 25% σε ετήσια βάση).

Συνοψίζοντας τη στρατηγική του έως το 2030, ο Όμιλος επιδιώκει να αξιοποιήσει την ισχύ του παραδοσιακού ενεργειακού του πυρήνα, να κλιμακώσει τις νέες κερδοφόρες πλατφόρμες του και να μετατρέψει αυτή την ανάπτυξη σε διατηρήσιμες αποδόσεις.