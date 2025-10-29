Στην καρδιά του ελληνικού στρατεύματος, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εγκαινιάστηκε η νέα βιοκλιματική πρόσοψη του κτηρίου, ένα έργο που φέρει την υπογραφή της METLEN Energy & Metals, μέσω της METKA.

Κατά την ομιλία του στην τελετή, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, τόνισε τον συμβολισμό του έργου:

«Εδώ βρίσκεται η ιστορική ψυχή των Ενόπλων Δυνάμεων», σημείωσε, επισημαίνοντας πως η εταιρεία δεν προχώρησε απλώς σε μια χορηγία, αλλά ανταποκρίθηκε σε «ένα αυτονόητο πατριωτικό καθήκον».

Αναφερόμενος στο έργο του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου, ο οποίος επιμελήθηκε την αισθητική αναμόρφωση της πρόσοψης, ο κ. Μυτιληναίος υπογράμμισε:

«Όπως είπε ο Κώστας Βαρώτσος, αλλάζοντας την πρόσοψη του Υπουργείου, “δεν έγραψα τη λέξη πόλεμος, αλλά τη λέξη ειρήνη”. Προσυπογράφω. Επιτρέψτε μου, όμως, να προσθέσω ότι – όπως μας διδάσκει η ιστορία – αν θέλεις ειρήνη, να ετοιμάζεσαι για πόλεμο».

Ο επικεφαλής της METLEN ανέδειξε τη σημασία της ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων και του ανθρώπινου δυναμικού τους, ως προϋπόθεση για την ασφάλεια και την ευημερία της χώρας:

«Ενισχύοντας τις Ένοπλες Δυνάμεις, τις υποδομές, τα οπλικά συστήματα και κυρίως το έμψυχο δυναμικό, ενισχύουμε την εθνική ισχύ και κυριαρχία, αποκτούμε δύναμη αποτροπής, προστατεύουμε τον εθνικό μας χώρο και διασφαλίζουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας», υπογράμμισε.

Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε πως η σταθερότητα, η δημοκρατία και η κοινωνική συνοχή αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την πρόοδο της χώρας «μέσα σε έναν ρευστό, αβέβαιο και επικίνδυνο κόσμο που έχει χάσει πολλά από όσα θεωρούσαμε αυτονόητα».

Μ. Παπανίδης