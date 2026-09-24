Σε περαιτέρω διεύρυνση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά προχωρά η easyJet, ανακοινώνοντας την προσθήκη δύο νέων απευθείας δρομολογίων που θα συνδέουν τη Θεσσαλονίκη και τη Ρόδο με αεροδρόμια του Λονδίνου για τη θερινή σεζόν του 2027.

Η πρώτη νέα σύνδεση αφορά το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – London Luton, το οποίο ξεκινά την 1η Μαΐου 2027 με εβδομαδιαία συχνότητα κάθε Σάββατο.

Η εξέλιξη αυτή προσφέρει στους επιβάτες από τη Βόρεια Ελλάδα μια επιπλέον απευθείας επιλογή για τις μετακινήσεις τους προς τη βρετανική πρωτεύουσα.

Παράλληλα, από τις 27 Απριλίου 2027, η εταιρεία εγκαινιάζει τη γραμμή Ρόδος – London Southend. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Σάββατο, ενισχύοντας τους δεσμούς του νησιού με τη νοτιοανατολική Αγγλία.

Η προσθήκη των νέων αυτών πτήσεων εκτιμάται ότι θα ενδυναμώσει τις τουριστικές ροές από τη Μεγάλη Βρετανία προς τους δύο ελληνικούς προορισμούς, προσφέροντας παράλληλα περισσότερες επιλογές στο επιβατικό κοινό.

Το σύστημα κρατήσεων για τα δρομολόγια του 2027 έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία μέσω της επίσημης πλατφόρμας της εταιρείας.