Νέα επένδυση ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ στην ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. ανακοίνωσε η METLEN, με στόχο την τεχνολογική αναβάθμιση της μονάδας, την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ανακυκλωμένου αλουμινίου και την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στην ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Με την εγκατάσταση σύγχρονου και αυτοματοποιημένου εξοπλισμού διαλογής, επεξεργασίας και τήξης, η μεγαλύτερη ανεξάρτητη μονάδα παραγωγής ανακυκλωμένου αλουμινίου στην Ελλάδα αποκτά νέες επιχειρησιακές δυνατότητες.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της METLEN για ένα πιο καθετοποιημένο και ανταγωνιστικό παραγωγικό μοντέλο, επιτρέποντας την επεξεργασία σύνθετων ροών scrap, όπως το post-consumer αλουμίνιο από προϊόντα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους.

Κομβικό σημείο του εγχειρήματος αποτελεί η δημιουργία ενός ενιαίου παραγωγικού συστήματος μέσω της συνέργειας με το εργοστάσιο «Αλουμίνιον της Ελλάδος».

Η ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. θα λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος συλλογής, διαλογής και προεπεξεργασίας scrap, ενώ το «Αλουμίνιον της Ελλάδος» θα αξιοποιεί την παραγωγική του κλίμακα και τη μεταλλουργική του ευελιξία για την ενσωμάτωση του ανακυκλωμένου μετάλλου σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνδυάζει βιομηχανικά και περιβαλλοντικά οφέλη, καθώς η παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου απαιτεί μόλις το 5% της ενέργειας που χρειάζεται η παραγωγή πρωτόχυτου μετάλλου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Παράλληλα, το έργο ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για τη βιομηχανική ανθεκτικότητα και την κυκλική οικονομία, όπως αυτές διαμορφώνονται μέσω του Critical Raw Materials Act και του Clean Industrial Deal.

Με την πλήρη ολοκλήρωση και ανάπτυξη του έργου, η συνολική παραγωγή εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί κατά περισσότερους από 250.000 τόνους, βελτιώνοντας παράλληλα τα περιθώρια κέρδους και των δύο παραγωγικών μονάδων.