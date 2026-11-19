Σε αλλαγή σκυτάλης στην κορυφή της διοίκησής της προχωρά μετά τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τον Ευάγγελο Λιόλιο, η ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ ΑΕ (Coffee Island), καθώς ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Η «υπόθεση Λιόλιου» αφορά τις πολιτικές και αθλητικές τριβές γύρω από τον Πρόεδρο της ΕΟΚ, Ευάγγελο Λιόλιο (και Πρόεδρο της ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ ΑΕ / Coffee Island), με φόντο την αντιμετώπιση υποθέσεων χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Παράλληλα, έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονης δημόσιας αντιπαράθεσης, μηνύσεων εκατέρωθεν, αλλά και παρεμβάσεων από την πολιτική ηγεσία του αθλητισμού, σχετικά με τη διαφάνεια και την εφαρμογή του αθλητικού νόμου.

Κάτω από αυτό το κλίμα, και σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, η θητεία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου ολοκληρώνεται στις 22 Νοεμβρίου 2026 και η επιχείρηση προχωρά στη συγκρότηση νέου σχήματος.

Στη νέα σύνθεση, τη θέση της αντιπροέδρου διατηρεί η Βασιλική Λιόλιου, ενώ ο Παναγιώτης Λιόλιος παραμένει μέλος του ΔΣ, διασφαλίζοντας τη συνέχεια στη διοικητική δομή.

Η επιλογή του Κωνσταντίνου Κωνσταντινόπουλου σηματοδοτεί, κατά την εταιρεία, την ανάδειξη ενός στελέχους με βαθιά γνώση του οργανισμού, καθώς βρίσκεται στην ηγετική ομάδα της εταιρείας για περισσότερα από 15 χρόνια.

Κατέχοντας εκ των έσω τη λειτουργία, τους ανθρώπους, το δίκτυο, αλλά και τη στρατηγική του brand, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εδραίωση και την επέκταση της Coffee Island τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στο εξωτερικό.

Διεθνές αποτύπωμα και πρεμιέρα στην Ιορδανία

Η διοικητική μετάβαση βρίσκει την Coffee Island σε τροχιά διαρκούς ανάπτυξης, υποστηρίζοντας σήμερα περισσότερες από 4.600 θέσεις εργασίας και διαθέτοντας παρουσία σε 92 πόλεις ανά την Ελλάδα, καθώς και σε 16 χώρες διεθνώς.

Η εξωστρέφεια της αλυσίδας επιβεβαιώνεται έμπρακτα αύριο, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, με τα επίσημα εγκαίνια του πρώτου της καταστήματος στο Αμμάν της Ιορδανίας.

Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος

Με 20ετή πορεία στη βιομηχανική παραγωγή και τον κλάδο του specialty coffee, ο νέος επικεφαλής της Coffee Island εξειδικεύεται στη διοίκηση επιχειρήσεων, την εμπορική ανάπτυξη και την επέκταση δικτύων.

Πριν ενταχθεί στην εταιρεία το 2010 —όπου τα τελευταία 15 χρόνια ηγείται της διοικητικής ομάδας— εργάστηκε στη Frigoglass, συμμετέχοντας σε διεθνή έργα βελτιστοποίησης παραγωγικών διαδικασιών για τις αγορές της Τουρκίας, της Ινδονησίας και της Ρουμανίας.

Είναι διπλωματούχος μηχανολόγος και αεροναυπηγός μηχανικός, κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στη Βιομηχανική Διοίκηση και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, καθώς και υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η επιχειρηματική του διαδρομή συνοδεύεται από ισχυρή θεσμική εκπροσώπηση εντός και εκτός συνόρων. Το 2023 εξελέγη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Specialty Coffee Association (SCA) —στον οποίο υπήρξε μέλος από το 2017— όντας ο πρώτος και μοναδικός Έλληνας που κατέλαβε ποτέ τη συγκεκριμένη θέση, ενώ τη διετία 2024–2025 διετέλεσε Πρόεδρος του Coffee Science Foundation (CSF).

Παράλληλα, σήμερα είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Franchise, εκπροσωπώντας τη χώρα στο Ευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Franchise, καθώς και μέλος του ΔΣ της πρωτοβουλίας «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» από το 2025.