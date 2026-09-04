Η εμπορική μάρκα αλλάζει, το Magenta παίρνει σταδιακά τη θέση του σε καταστήματα, προϊόντα και ψηφιακά κανάλια, όμως οι άνθρωποι που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους πελάτες παραμένουν οι ίδιοι. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα του βίντεο μέσα από το οποίο οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ συστήνουν στο κοινό τη νέα εποχή της μάρκας, καθώς η COSMOTE TELEKOM εξελίσσεται σε Telekom.

Πρωταγωνιστές δεν είναι ηθοποιοί, αλλά πραγματικοί εργαζόμενοι του Ομίλου, από διαφορετικές ομάδες και διαφορετικά σημεία της χώρας. Μάλιστα, το ενδιαφέρον των ανθρώπων του ΟΤΕ να συμμετάσχουν στη δημιουργία του βίντεο ήταν μεγάλο, καθώς στο εσωτερικό casting που πραγματοποιήθηκε δήλωσαν συμμετοχή περισσότεροι από 600 εργαζόμενοι.

Τι βλέπουμε στο βίντεο

Στα καταστήματα, οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής καλωσορίζουν τους πελάτες στους ανανεωμένους χώρους με το λογότυπο της Telekom και το Magenta, το χρώμα που αποτελεί σήμα κατατεθέν της Telekom, διευκρινίζοντας με χιούμορ ότι μπορεί να αλλάζει το όνομα της μάρκας, όχι όμως τα δικά τους.

Στην άλλη άκρη της γραμμής, οι άνθρωποι της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης υπενθυμίζουν ότι στο 13888 οι συνδρομητές θα συνεχίσουν να βρίσκουν τους ίδιους ανθρώπους που γνωρίζουν. Τη δική τους παρουσία δίνουν και οι τεχνικοί και οι μηχανικοί δικτύου, που βρίσκονται καθημερινά πίσω από τη λειτουργία των υποδομών.

Έτσι, οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ δεν συστήνουν απλώς ένα νέο όνομα. Γίνονται οι ίδιοι η γέφυρα ανάμεσα σε όσα έχουν χτιστεί μέχρι σήμερα και στη νέα εποχή Telekom: μια εποχή με νέα ταυτότητα και περισσότερες δυνατότητες, αλλά με τους ίδιους ανθρώπους σταθερά δίπλα στον πελάτη.

Ενιαία εμπειρία Telekom σε προϊόντα, υπηρεσίες και θυγατρικές

Η νέα εποχή γίνεται, παράλληλα, σταδιακά ορατή σε κάθε σημείο επαφής με τον πελάτη, διαμορφώνοντας μία ενιαία εμπειρία Telekom.

Το COSMOTE 5G μετονομάζεται σε Telekom 5G και το COSMOTE Fiber σε Telekom Fiber, ενώ η ένδειξη δικτύου στα κινητά τηλέφωνα αλλάζει σε TELEKOM.GR. Στο ψηφιακό περιβάλλον, το COSMOTE App μετονομάζεται σε Telekom App, το επίσημο website γίνεται telekom.gr και οι σελίδες στα social media υιοθετούν την ταυτότητα TelekomGR.

Η αλλαγή επεκτείνεται και στις υπηρεσίες. Η συνδρομητική τηλεόραση του ΟΤΕ υιοθετεί την ονομασία Magenta TV, το payzy εξελίσσεται σε Magenta Pay, το COSMOTE Insurance έχει ήδη γίνει Magenta Insurance, ενώ το WHAT’S UP by COSMOTE γίνεται WHAT’S UP by Telekom.

Η νέα εμπορική μάρκα υιοθετείται και από τις θυγατρικές του Ομίλου ΟΤΕ. Η COSMOTE eValue μετονομάζεται σε Telekom eValue, η COSMOTE Technical Services σε Telekom Technical Services, η COSMOTE Global Solutions σε Telekom HBS (Hellenic Business Solutions), η COSMOTE Payments σε Telekom Payments, η OTE Academy σε Telekom Academy και η OTE Estate σε Telekom Estate. Μέχρι τις αρχές του 2027, η μάρκα Telekom θα έχει υιοθετηθεί και από τις υπόλοιπες θυγατρικές εταιρείες του ΟΤΕ.

Το Νο1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως

Πίσω από τη νέα εμπορική ταυτότητα βρίσκεται ένα brand με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα. Σύμφωνα με τη μελέτη Brand Finance Global 500, η Telekom αποτελεί το πολυτιμότερο τηλεπικοινωνιακό brand παγκοσμίως, το κορυφαίο brand στην Ευρώπη και το Νο11 brand στον κόσμο ανεξαρτήτως κλάδου. Είναι, μάλιστα, η μοναδική ευρωπαϊκή μάρκα στο παγκόσμιο top 20, ενώ η αξία της ανέρχεται στα 96,2 δισ. δολάρια, έχοντας αυξηθεί κατά 141% από το 2020.