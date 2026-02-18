Την ανάθεση νέων έργων συνολικής αξίας άνω των 108 εκατ. δολαρίων, κατά τη διάρκεια του 2025, από τη Raytheon, εταιρεία της RTX, ανακοίνωσε η INTRACOM DEFENSE (IDE), στο πλαίσιο της διευρυμένης συνεργασίας τους για το σύστημα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας Patriot.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της IDE, τα νέα έργα επιβεβαιώνουν τον ρόλο της εταιρείας ως βασικού βιομηχανικού εταίρου της Raytheon, με ευθύνη για την παράδοση κρίσιμων τελικών προϊόντων που υποστηρίζουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τη διαθεσιμότητα και τη μακροχρόνια υποστήριξη του συστήματος Patriot στο πλαίσιο της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η αύξηση των αναθέσεων, όπως επισημαίνεται, αντανακλά την εμπιστοσύνη της Raytheon στη σταθερή απόδοση της INTRACOM DEFENSE, καθώς και στη συνεπή προσήλωσή της στην ποιότητα, την αξιοπιστία και την ταχύτητα ανταπόκρισης, σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων για ρυθμούς και δυνατότητες παραγωγής.

Η INTRACOM DEFENSE, υπογραμμίζει ότι, ως ελληνική αμυντική εταιρεία με διεθνή παρουσία, αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες και προηγμένες παραγωγικές υποδομές, υποστηρίζοντας τόσο εθνικά αμυντικά προγράμματα όσο και διεθνείς πρωτοβουλίες στον τομέα της άμυνας.

Παράλληλα, η εταιρεία αναφέρει ότι, μέσω συνεχών επενδύσεων σε εγκαταστάσεις, παραγωγικό εξοπλισμό και υψηλής εξειδίκευσης ελληνικό επιστημονικό προσωπικό, ενισχύει την εγχώρια βιομηχανική βάση, ανταποκρινόμενη στη διεθνώς αυξανόμενη ζήτηση για αμυντική παραγωγή, ως αξιόπιστος προμηθευτής και συνεργάτης κορυφαίων αμυντικών οργανισμών.