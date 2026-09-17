Τη νέα, τρίτης γενιάς πλατφόρμα τηλεόρασης και ψυχαγωγίας EON παρουσίασε η United Group, φέρνοντας μια πλήρως ανανεωμένη εμπειρία θέασης στους συνδρομητές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η αναβαθμισμένη υπηρεσία ενσωματώνει μηχανισμό τεχνητής νοημοσύνης για προσωποποιημένες προτάσεις με σεβασμό στην ιδιωτικότητα, ενώ διαθέτει επανασχεδιασμένο ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος με σκούρο φόντο και ενοποιημένη αρχική οθόνη για ζωντανό πρόγραμμα, ταινίες και σειρές.

Η νέα πλατφόρμα προσφέρεται τόσο μέσω εφαρμογής για έξυπνες συσκευές όσο και μέσω νέου, ισχυρότερου αποκωδικοποιητή Smart Box, ο οποίος είναι έως και 50% ταχύτερος και υποστηρίζει Wi-Fi 6.

Παράλληλα, η United Group δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση της εφαρμογής χωρίς να απαιτείται επίσκεψη τεχνικού ή αγορά εξοπλισμού, ενώ η πλατφόρμα καλύπτει τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Πράξης για την Προσβασιμότητα.

Το λανσάρισμα της νέας EON πραγματοποιείται σταδιακά ανά χώρα, ξεκινώντας από τη Σλοβενία μέσω της Telemach και τη Βουλγαρία μέσω της Vivacom, ενώ τους αμέσως επόμενους μήνες αναμένεται η διάθεσή της στην Ελλάδα από τη Nova, καθώς και στην Κροατία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο