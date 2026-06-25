Την υπογραφή νέας τριετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) ανακοίνωσαν από κοινού οι τέσσερις Σύλλογοι Εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς. Οι εκπρόσωποι του προσωπικού χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη συμφωνία ως μία από τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών, εκτιμώντας ότι δημιουργεί νέα δεδομένα τόσο για την ίδια την Τράπεζα, όσο και για τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό κλάδο στην Ελλάδα.

Η νέα σύμβαση επιτεύχθηκε μετά από πολύμηνες και εντατικές διαπραγματεύσεις με τη Διοίκηση της Τράπεζας, εξασφαλίζοντας ένα ισχυρό πλέγμα οικονομικών, κοινωνικών και θεσμικών ρυθμίσεων για την τριετία 2027-2029, με παράλληλη πρόβλεψη άμεσων παροχών.

Οι Κύριοι Οικονομικοί Όροι της Συμφωνίας

Η νέα επιχειρησιακή σύμβαση επιφέρει ριζικές αναθεωρήσεις στις αμοιβές του προσωπικού, με έμφαση στην ενίσχυση των χαμηλότερων εισοδηματικών κλιμακίων:

Θέσπιση Κατώτατου Μισθού: Από την 1η Φεβρουαρίου 2027, ορίζεται κατώτατος μισθός ύψους €1.700 για το σύνολο των εργαζομένων της Τράπεζας.

Αυξήσεις Επιχειρησιακού Επιδόματος: Προβλέπονται κλιμακωτές αυξήσεις στο επιχειρησιακό επίδομα, οι οποίες θα αγγίξουν συνολικά έως και τα €305, σε βάθος τριετίας (2027-2029).

Άμεσες Παροχές (2026)

Για το τρέχον έτος, η συμφωνία ενεργοποιεί άμεσες ενισχύσεις που περιλαμβάνουν:

Χορήγηση προπληρωμένης κάρτας αγορών.

Έκτακτη οικονομική εισφορά της Τράπεζας στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ).

Δωρεάν διάθεση μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς σε εργαζομένους συγκεκριμένων ιεραρχικών βαθμίδων.

Ενίσχυση Κοινωνικών Παροχών και Δομών

Στο πλαίσιο της νέας ΕΣΣΕ, οι Σύλλογοι Εργαζομένων πέτυχαν τη θεσμική και οικονομική αναβάθμιση μιας σειράς κοινωνικών επιδομάτων, με στόχο τη στήριξη της οικογένειας και των ευάλωτων ομάδων: