Αντιμέτωπη με νέες κινητοποιήσεις βρίσκεται η Lufthansa, καθώς πιλότοι και προσωπικό καμπίνας ψήφισαν υπέρ της προκήρυξης απεργιών, ενώ την ίδια στιγμή επιτεύχθηκε συμφωνία με το προσωπικό εδάφους.

Σύμφωνα με το συνδικάτο UFO, το 94% των εργαζομένων στα αεροσκάφη της Lufthansa και το 99% αυτών της CityLine τάχθηκαν υπέρ νέας απεργιακής κινητοποίησης, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Η αναπληρώτρια πρόεδρος του συνδικάτου, Σάρα Γκρούμπισιτς, δήλωσε ότι η συμμετοχή στις ψηφοφορίες ήταν ιδιαίτερα υψηλή, υπογραμμίζοντας τόσο την έντονη πίεση που βιώνουν οι εργαζόμενοι όσο και την ενότητα στο εσωτερικό του κλάδου. Διευκρίνισε πάντως ότι δεν αναμένεται άμεσα απεργία, καθώς προτεραιότητα παραμένουν οι διαπραγματεύσεις.

Ήδη και οι πιλότοι της εταιρείας έχουν εγκρίνει αντίστοιχη πρόταση για κινητοποιήσεις. Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα Φεβρουαρίου, απεργίες των δύο συνδικάτων οδήγησαν στην ακύρωση περίπου 800 πτήσεων, επηρεάζοντας σχεδόν 100.000 επιβάτες.

Την ίδια ώρα, η Lufthansa κατέληξε σε συμφωνία με το συνδικάτο Ver.di για περίπου 20.000 εργαζομένους εδάφους. Η συμφωνία προβλέπει αυξήσεις 4,6% ή κατά μέσο όρο περίπου 220 ευρώ μηνιαίως.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόβλεψη για οκταετή προστασία του προσωπικού διαχείρισης επιβατών και αεροσκαφών από την εξωτερική ανάθεση των υπηρεσιών τους σε εταιρείες χαμηλότερου κόστους. Όπως επισημαίνει η Ver.di, πρόκειται για μια συμφωνία που «παρέχει ασφάλεια σε δύσκολους καιρούς».