Σε αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πελάτες με την εισαγωγή νέων ψηφιακών εφαρμογών, υπηρεσιών αυτοπαραγωγής ενέργειας και λύσεις για την καθημερινότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων προχωρά η ΔΕΗ.

Οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν στο 8ο συνέδριο Εμπορίας του Ομίλου ΔΕΗ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, οι νέες υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα εξής:

-Το 2026 ο Όμιλος ΔΕΗ θα λανσάρει μια νέα γενιά ψηφιακών εφαρμογών που φέρνουν πιο γρήγορη πλοήγηση, νέο περιβάλλον χρήσης, ενιαία εικόνα για το νοικοκυριό και προσωποποιημένο περιεχόμενο. Με ενσωματωμένο τον energy coach, έξυπνες ειδοποιήσεις και πλήρη διαχείριση λογαριασμών, κατανάλωσης και παροχών, οι νέες εφαρμογές φιλοδοξούν να γίνουν καθημερινό και χρήσιμο εργαλείο για εκατομμύρια πελάτες σε Ελλάδα και Ρουμανία.

-Μέσα στη νέα χρονιά, η νέα έκδοση του chatbot, με τεχνολογία AI, θα εξελιχθεί σε προσωπικό βοηθό για κάθε πελάτη. Η υπηρεσία θα προσφέρει εξατομικευμένες απαντήσεις για λογαριασμούς και κατανάλωση, λύσεις σε σύνθετα ζητήματα και καθοδήγηση για εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ σταδιακά θα ενοποιηθεί με το avatar Φοίβη για πλήρη οπτική και λειτουργική συνέχεια σε όλες τις πλατφόρμες της ΔΕΗ.

-Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα B2B της Κωτσόβολος που αναμένεται να είναι διαθέσιμη μέσα στο 2026, θα επιτρέπει πλέον σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις να διαχειρίζονται παραγγελίες, τιμολόγια και πελάτες σε ένα ενιαίο περιβάλλον.

-Μέσα στο 2026 επίσης, η ΔΕΗ θα προσθέσει και την επιλογή υπηρεσίας φωνής στο ΔΕΗ Fiber, δηλαδή το internet που διαθέτει ήδη η ΔΕΗ μέσω οπτικών ινών σε αρκετές περιοχές της χώρας.

-Το 2026, η ΔΕΗ θα εισάγει για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά το μοντέλο «PV as a Service» με τη συνδρομή του Κωτσόβολου. Πρόκειται για μια συνδρομητική λύση φωτοβολταϊκών που θα καταργεί την ανάγκη για υψηλό αρχικό κόστος και θα βασίζεται σε end-to-end κάλυψη από τη ΔΕΗ, η οποία θα αναλάβει την εγκατάσταση, παρακολούθηση και συντήρηση του συστήματος, προσφέροντας άμεσο οικονομικό όφελος και μια πιο προσβάσιμη μορφή αυτοπαραγωγής για χιλιάδες νοικοκυριά.

-Η ΔΕΗ θα παρουσιάσει μέσα στο 2026 μια ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης πολυκατοικιών, με ψηφιακές συνελεύσεις, διαχείριση οικονομικών, παρακολούθηση οφειλών, ειδοποιήσεις, καθώς και πρόσβαση σε τεχνικές υπηρεσίες της Κωτσόβολος.

Με το εργαλείο «building coach», οι πολυκατοικίες θα είναι πλέον σε θέση να αποκτήσουν για πρώτη φορά έναν ψηφιακό σύμβουλο που εντοπίζει ευκαιρίες εξοικονόμησης και βελτίωσης της ενεργειακής τους χρήσης.

Όπως σημείωσε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Ομίλου, Γιώργος Καρακούσης:

«Τα τελευταία χρόνια, διανύσαμε μια πορεία βαθιάς αλλαγής, χτίζοντας βήμα-βήμα μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Από μια εταιρεία που παρείχε μόνο ενέργεια, εξελισσόμαστε σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο λύσεων που απλοποιούν την καθημερινότητα, αξιοποιούν την τεχνολογία και προσφέρουν πραγματική αξία στους πελάτες μας.

Σήμερα, ως ενιαία εμπορική ομάδα, εργαζόμαστε με ένα κοινό όραμα, να προσφέρουμε μια εμπειρία στους πελάτες μας που είναι διαφανής, προσωπική και υψηλού επιπέδου σε κάθε σημείο επαφής. Η ΔΕΗ μετασχηματίζεται σε έναν σύγχρονο Powertech οργανισμό και συνεχίζει να σχεδιάζει υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών της, με απλότητα, συνέπεια και σεβασμό».

Στο συνέδριο μετείχαν περισσότεροι από 1.200 εργαζόμενοι του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.