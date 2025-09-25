Το 7ο CSR School διοργανώνει για το 2025 το CSR HELLAS, το οποίο στηρίζει με χορηγία η COSMOTE TELEKOM. Πρόκειται για ένα σπονδυλωτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εταιρική υπευθυνότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Sustainability Office του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί από τις 2 Οκτωβρίου έως τη 1 Δεκεμβρίου 2025 και περιλαμβάνει 7 ημέρες εκπαίδευσης, 5 θεματικούς πυλώνες, 19 θεματικές ενότητες. To 7ο CSR Schoolαποτελεί μια συνολική θεωρητική εκπαίδευση από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και έμπειρα ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα περιλαμβάνει πρακτική κατάρτιση μέσω παραδειγμάτων και βέλτιστων πρακτικών από επαγγελματίες κορυφαίων επιχειρήσεων με στόχο την κατανόηση των δυναμικών θεμάτων CSR και ESG.

Ο Όμιλος ΟΤΕ αποτελεί μέλος του CSR HELLAS πάνω από 20 χρόνια και πολλά στελέχη του συμμετέχουν κάθε χρόνο στο CSR School τόσο για να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην εταιρική υπευθυνότητα και στη βιώσιμη ανάπτυξη όσο και να ανταλλάσσουν τεχνογνωσία με τους συμμετέχοντες. Για τον Όμιλο ΟΤΕ η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής του στρατηγικής και συμβάλλει συστηματικά στην προώθηση δράσεων για την εκπαίδευση και επιμόρφωση γύρω από αυτήν.