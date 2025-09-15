Το προϊόν ΔΕΗ myHome Plan παρουσίασε σήμερα η Επιχείρηση, με σταθερή τιμή χρέωσης που εξασφαλίζει -όπως αναφέρει- στην οικογένεια τη δυνατότητα να διατηρεί σταθερό το κόστος ενέργειας κάθε μήνα με τη βοήθεια του ΔΕΗ myEnergy Coach, του ψηφιακού συμβούλου της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ, με το νέο προϊόν:

– Η οικογένεια κρατάει το κόστος ενέργειας σταθερό κάθε μήνα (περιλαμβάνει χρεώσεις προμήθειας και ρυθμιζόμενες χρεώσεις).

– Γίνεται εκκαθάριση δύο φορές τον χρόνο, στον 6ο και τον 12ο μήνα της σύμβασης.

– Μέσω του ΔΕΗ myEnergy Coach, κάθε πελάτης έχει πλήρη εικόνα και καθοδήγηση για την κατανάλωση και την εξοικονόμησή του.

Επίσης, η νέα πρόταση της ΔΕΗ περιλαμβάνει 30% έκπτωση στον ναύλο Family και έως 2.500 Miles+Bonus μίλια από την AEGEAN, 10% έκπτωση για αγορές μικροσυσκευών στον Κωτσόβολο και 5 ευρώ δωροεπιταγή κάθε μήνα για την efood.

Προσφορές και εκπτώσεις για αγορές, φαγητό, ψυχαγωγία και υπηρεσίες μέσω του ΔΕΗ myRewards Coupons

Στην ενότητα ΔΕΗ myRewards, στο myΔΕΗ, οι πελάτες ΔΕΗ μπορούν να αποκτήσουν δωρεάν κουπόνια για φαγητό και καφέ, αποδράσεις, προσφορές για παιδιά, αγορές, εκπαίδευση, υγεία και ευεξία, τεχνολογία, αυτοκίνητο και υπηρεσίες, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες κάθε μέλους της οικογένειας. Η εξαργύρωση γίνεται είτε online είτε στα φυσικά καταστήματα των συνεργαζόμενων εταιρειών, με κωδικό που λαμβάνεται μέσω Viber, SMS ή email.

«Με το ΔΕΗ myHome Plan, οι πελάτες ΔΕΗ αποκτούν τον πλήρη έλεγχο του ενεργειακού τους κόστους, απολαμβάνουν σταθερότητα και εξασφαλίζουν παράλληλα μια σειρά από σημαντικά οφέλη, που μετατρέπουν την ενέργεια σε εργαλείο καθημερινής αξίας. Μετά τη λήξη της σύμβασης, οι πελάτες μπορούν να ανανεώσουν το ΔΕΗ myHome Plan ή να επιλέξουν άλλο προϊόν της ΔΕΗ, διατηρώντας πάντα το δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή ή τιμολογίου», τονίζει η Επιχείρηση.