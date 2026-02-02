Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών Χάρτινης Συσκευασίας (HPPA) ανακοίνωσε την ανάληψη της θέσης του αντιπροέδρου από τον Γιώργο Φιλιππόγλου, έως πρότινος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα η ανάληψη της θέσης του αντιπροέδρου του HPPA. Ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο για την εμπιστοσύνη και δεσμεύομαι να συμβάλω ενεργά στην περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του Συνδέσμου, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συλλογική πρόοδο του κλάδου» ανέφερε ο κ. Φιλιππόγλου, γενικός διευθυντής και Προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της DS Smith Hellas με πολυετή εμπειρία στον κλάδο της συσκευασίας και βαθιά γνώση των ζητημάτων που αφορούν τη βιομηχανία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ενεργός συμμετοχή του στα κοινά του Συνδέσμου και η μέχρι σήμερα συμβολή του αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω το έργο και την αποστολή του HPPA, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων, με έμφαση στην ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και τη βιωσιμότητα.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε την αποχώρηση του Δημήτρη Καρατζά, ο οποίος υπήρξε ιδρυτικό και καθοριστικό στέλεχος του Συνδέσμου. Η συμβολή του στη θεμελίωση του HPPA και στην προώθηση των στρατηγικών του προτεραιοτήτων υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική. Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του HPPA εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες για τη διαχρονική του προσφορά και του εύχονται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του πορείας.

Την εκπροσώπηση της εταιρείας Unipak Hellas αναλαμβάνει ο Χρήστος Βασιλείου, Plant Manager, Box Plant ο οποίος διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην βιομηχανία και αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση των θέσεων του συνδέσμου.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Χάρτινης Συσκευασίας (HPPA) εκπροσωπεί πάνω από το 80% της ελληνικής βιομηχανίας χάρτινης και κυματοειδούς συσκευασίας. Με μέλη που δραστηριοποιούνται σε όλη την παραγωγική αλυσίδα, ο HPPA προωθεί τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την κυκλική οικονομία, ενώ αποτελεί θεσμικό συνομιλητή της πολιτείας και των ευρωπαϊκών φορέων.