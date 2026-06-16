Ψήφο εμπιστοσύνης στην εμπειρία και το στρατηγικό όραμα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Alpha Bank, Βασίλη Ψάλτη, έδωσε η επιχειρηματική κοινότητα, εκλέγοντάς τον στη θέση του Αντιπροέδρου του ΣΕΒ.

Η ανάληψη των νέων του καθηκόντων πραγματοποιείται σε μια κομβική συγκυρία για την ελληνική οικονομία, καθώς η χώρα καλείται πλέον να διαχειριστεί με επιτυχία τη μετάβαση στη «μετά-Ταμείο Ανάκαμψης» εποχή, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και τη σταθερότητα της αναπτυξιακής της τροχιάς.

Στο πλαίσιο της παρέμβασής του, ο κ. Ψάλτης επισήμανε ότι η Ελλάδα αξιοποίησε εξαιρετικά αποτελεσματικά τους πόρους του RRF.

Μέσω των δύο Προγραμμάτων του Ταμείου, και με την καθοριστική υποστήριξη του τραπεζικού συστήματος —το οποίο διέθεσε δάνεια ύψους 8,8 δισ. ευρώ— υλοποιήθηκαν επενδυτικά πλάνα συνολικής αξίας 27,5 δισ. ευρώ.

Η επίδοση αυτή κατέταξε τη χώρα στις πρώτες θέσεις απορροφητικότητας στην Ευρώπη. «Πρόκειται για σημαντικό επίτευγμα, και ταυτόχρονα τον πήχη για το επόμενο βήμα», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Οι 3 Προϋποθέσεις για τη Διατήρηση της Αναπτυξιακής Δυναμικής

Για να μην χαθεί η κεκτημένη ταχύτητα της οικονομίας μετά τη λήξη των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ο νέος Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ έθεσε τρεις ξεκάθαρες προτεραιότητες:

Επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων για την υλοποίηση νέων ιδιωτικών επενδύσεων χωρίς γραφειοκρατικά προσκόμματα.

Προσέλκυση ξένων κεφαλαίων υψηλής ποιότητας, τα οποία πέρα από ρευστότητα θα εισάγουν και πολύτιμη τεχνογνωσία στη χώρα.

Ανάπτυξη της εγχώριας κεφαλαιαγοράς, ώστε να αποτελέσει εναλλακτικό και ισχυρό κανάλι χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

Το παράδοξο της παραγωγικότητας και οι λύσεις

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Ψάλτης στο μεγάλο διαρθρωτικό πρόβλημα της Ελλάδας, περιγράφοντας ένα έντονο παράδοξο: οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν τις περισσότερες ώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (39,6 ώρες έναντι 35,7 του ευρωπαϊκού μέσου), όμως η παραγωγή ανά εργαζόμενο αγγίζει μόλις το 55% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Για την άμεση ενίσχυση της παραγωγικότητας, ο CEO της Alpha Bank πρότεινε τρεις στοχευμένες παρεμβάσεις:

-Ανακατεύθυνση των χρηματοδοτήσεων αποκλειστικά σε επενδύσεις που αυξάνουν την προστιθέμενη αξία και στρέφουν την οικονομία σε πιο διεθνώς ανταγωνιστικούς κλάδους.

-Παροχή ισχυρότερων κινήτρων για τον ψηφιακό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, καθώς και για τη μεγέθυνση των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών.

-Ουσιαστική αξιοποίηση των εγχώριων αποταμιεύσεων, ενισχύοντας τον ρόλο των επαγγελματικών ταμείων ασφάλισης, ώστε τα κεφάλαιά τους να διοχετεύονται ως επενδυτικό στήριγμα στην ελληνική αγορά.

«Η Ελλάδα έχει σήμερα κάτι που στερήθηκε για πολλά χρόνια: αξιοπιστία. Πρόκειται για κεφάλαιο πολύτιμο και εύθραυστο. Δεν αρκεί να το διαφυλάξουμε.

Οφείλουμε να το μετατρέψουμε σε ανάπτυξη. Αυτό δεν είναι αισιοδοξία. Είναι δουλειά μας», κατέληξε ο κ. Ψάλτης, στέλνοντας σήμα ετοιμότητας προς τον επιχειρηματικό κόσμο.