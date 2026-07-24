Έως τα τέλη Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο νέος φωνητικός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης της Alpha Bank, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την ElevenLabs.

Η νέα υπηρεσία θα εφαρμοστεί αρχικά στο τηλεφωνικό κέντρο της Τράπεζας, το οποίο διαχειρίζεται περίπου 4 εκατομμύρια κλήσεις ετησίως, ενώ στη συνέχεια θα επεκταθεί σταδιακά σε όλα τα ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων των e-banking και mobile banking.

Η Alpha Bank γίνεται έτσι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που αξιοποιεί σε ευρεία κλίμακα την τεχνολογία AI Voice της ElevenLabs στην εξυπηρέτηση πελατών.

Η επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών στοχεύει στην αναβάθμιση της εμπειρίας εξυπηρέτησης μέσω μίας φωνής που ακούγεται φυσική, καταργώντας την ανάγκη πλοήγησης σε προκαθορισμένα τηλεφωνικά μενού.

Η νέα φωνητική πύλη θα επιτρέπει στους πελάτες να περιγράφουν με φυσικό λόγο, στα ελληνικά ή στα αγγλικά, οποιοδήποτε τραπεζικό αίτημα.

Το σύστημα θα αναγνωρίζει το περιεχόμενο της συνομιλίας και θα δρομολογεί την κλήση απευθείας στην αρμόδια εξειδικευμένη ομάδα, περιορίζοντας τις λανθασμένες μεταφορές και τον χρόνο αναμονής.

Για τις ανάγκες του έργου, η Alpha Bank και η ElevenLabs ανέπτυξαν μια νέα φωνή με αναγνωρίσιμη ταυτότητα, η οποία συνδυάζεται με την τεχνολογία κατανόησης φυσικής γλώσσας της Moveo.ai, ενώ στην υλοποίηση συμμετέχουν επίσης οι Barphone/Genesys και SmartRep.

Σε επόμενη φάση, η ίδια φωνή θα ενσωματωθεί και στο chatbot των ψηφιακών εφαρμογών της Τράπεζας, δημιουργώντας ένα ενιαίο ηχητικό αποτύπωμα σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας.

Παράλληλα, η νέα υποδομή θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη επιπλέον δυνατοτήτων αυτοεξυπηρέτησης σε απλά τραπεζικά αιτήματα, αποδεσμεύοντας τους εξειδικευμένους συμβούλους ώστε να επικεντρωθούν σε πιο σύνθετες ανάγκες των πελατών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, σημείωσε ότι η συνεργασία αυτή ενισχύει την ταχύτερη και πιο φυσική πρόσβαση σε εξατομικευμένη υποστήριξη, ενώ ο συνιδρυτής της ElevenLabs, Mati Staniszewski, χαρακτήρισε το έργο ως σημαντικό παράδειγμα αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ψηφιακού μετασχηματισμού και υπεύθυνης χρήσης της AI από την Τράπεζα.