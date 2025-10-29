Η Nvidia έγινε η πρώτη εταιρεία αξίας 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, μόλις τρεις μήνες αφότου η εταιρεία κατασκευής τσιπ της Silicon Valley έγινε η πρώτη που ξεπέρασε το όριο των 4 τρισεκατομμυρίων.

Η επίτευξη αυτού του νέου ορόσημου δίνει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην αναστάτωση που προκαλεί ο ενθουσιασμός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη — ένα φαινόμενο που θεωρείται ευρέως ως η μεγαλύτερη τεκτονική αλλαγή στην τεχνολογία μετά την παρουσίαση του πρώτου iPhone από τον συνιδρυτή της Apple, Στιβ Τζομπς, πριν από 18 χρόνια.

Η Apple αξιοποίησε την επιτυχία του iPhone για να γίνει η πρώτη εισηγμένη εταιρεία που έφτασε σε αποτίμηση 1 τρισ., 2 τρισ. και τελικά 3 τρισ. δολαρίων.

Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες για μια πιθανή «φούσκα τεχνητής νοημοσύνης (AI bubble)», με αξιωματούχους της Τράπεζας της Αγγλίας να προειδοποιούν νωρίτερα αυτόν τον μήνα για τον αυξανόμενο κίνδυνο ότι οι τιμές των μετοχών τεχνολογίας —που έχουν εκτοξευθεί λόγω της άνθησης της AI— θα μπορούσαν να καταρρεύσουν. Παρόμοια προειδοποίηση έχει εκφράσει και η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Λίγο μετά το άνοιγμα της Wall Street, γύρω στις 16:00 (ώρα Ελλάδας), η τιμή της μετοχής του αμερικανικού γίγαντα κατασκευής τσιπ, αυξήθηκε κατά 5,45%, φτάνοντας τα 211,99 δολάρια, ωθώντας το ύψος της κεφαλαιοποίησης αγοράς της σε πάνω από 5,1 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Συγκριτικά, αυτό το ποσό είναι μεγαλύτερο από το ΑΕΠ της Γαλλίας ή της Γερμανίας. Η αποτίμηση της εταιρείας είναι υψηλότερη από εκείνη των Tesla, Meta (Facebook) και Netflix μαζί.

Από την αρχή του έτους, η τιμή της μετοχής της Nvidia έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 60%.

Χθες Τρίτη, η Nvidia ανακοίνωσε ότι αποκτά μερίδιο 2,9% στον φινλανδικό κατασκευαστή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Nokia έναντι 1 δισεκατομμύριου δολαρίων. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο αμερικανικός γίγαντας ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια για να επιτρέψει στην OpenAI, τον δημιουργό του ChatGPT, να κατασκευάσει τα κέντρα δεδομένων της.

Η τεράστια ζήτηση για τα τσιπ της Nvidia είναι ο βασικός λόγος που η τιμή της μετοχής της έχει αυξηθεί τόσο γρήγορα από τις αρχές του 2023. Την Τετάρτη, η μετοχή άγγιξε τα 207,86 δολάρια στις πρωινές συναλλαγές, με 24,3 δισεκατομμύρια μετοχές σε κυκλοφορία, ανεβάζοντας την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στα 5,05 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Για σύγκριση, η αξία της Nvidia είναι μεγαλύτερη από το ΑΕΠ της Ινδίας, της Ιαπωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με το ΔΝΤ.

Την Τρίτη, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, αποκάλυψε παραγγελίες τσιπ ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης συνεργασία με την Uber στον τομέα των ρομποταξί, καθώς και επένδυση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στη Nokia, με στόχο τη συνεργασία των δύο εταιρειών στην ανάπτυξη της τεχνολογίας 6G.

Επιπλέον, η Nvidia συνεργάζεται με το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ για την κατασκευή επτά νέων υπερυπολογιστών τεχνητής νοημοσύνης.

Τον περασμένο μήνα, η Nvidia ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI, στο πλαίσιο μιας συνεργασίας που θα προσθέσει τουλάχιστον 10 γιγαβάτ υπολογιστικών κέντρων τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, με στόχο την ενίσχυση της υπολογιστικής ισχύος του ιδιοκτήτη του chatbot ChatGPT.

Τον Αύγουστο, ο Jensen Huang δήλωσε ότι η Nvidia συζητά με την κυβέρνηση Τραμπ την ανάπτυξη ενός νέου τσιπ υπολογιστή ειδικά σχεδιασμένου για την Κίνα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε, μέσα στο Air Force One, ότι θα συζητήσει το θέμα των τσιπ της Nvidia με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη.