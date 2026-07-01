Ένα νέο, στρατηγικής σημασίας κεφάλαιο στην αναπτυξιακή της πορεία ανοίγει η ιστορική εταιρεία ΣΟΥΡΩΤΗ, προχωρώντας στην υλοποίηση ενός μεγάλου επενδυτικού σχεδίου.

Το πλάνο περιλαμβάνει την ολική ανακατασκευή, τον εκσυγχρονισμό και την ανέγερση μιας ολοκαίνουργιας παραγωγικής μονάδας, η οποία θα τοποθετηθεί δίπλα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της.

Την είδηση για τη σημαντική αυτή επένδυση γνωστοποίησε ο Ιβάν Σαββίδης μέσω βιντεομηνύματος, το οποίο προβλήθηκε κατά την επετειακή εκδήλωση με τίτλο «Από την Πηγή στο Μέλλον», για τον εορτασμό των 110 ετών από την ίδρυση της εταιρείας.

Η νέα σύγχρονη μονάδα θα εξοπλιστεί με δύο γραμμές παραγωγής τελευταίας τεχνολογίας, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν καταλυτικά την παραγωγική ισχύ της επιχείρησης, με τον ορίζοντα έναρξης της λειτουργίας τους να τοποθετείται στις αρχές του 2028.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί τη φυσική συνέχεια της σταθερής ανόδου που καταγράφει η ΣΟΥΡΩΤΗ τα τελευταία χρόνια, χτίζοντας πάνω στα θεμέλια των προηγούμενων επιτυχημένων κινήσεών της.

Ήδη κατά την περασμένη τριετία, οι επενδύσεις που υλοποιήθηκαν απέδωσαν καρπούς, οδηγώντας σε αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας κατά 80%.

Ταυτόχρονα, ο βαθμός αξιοποίησης του νερού της γεώτρησης διπλασιάστηκε, ανεβαίνοντας από το 40% στο 80%, αποδεικνύοντας την έμφαση της εταιρείας στην αποδοτικότητα των πόρων.

Τα θετικά αποτελέσματα αποτυπώθηκαν ξεκάθαρα και στα οικονομικά μεγέθη, με τη ΣΟΥΡΩΤΗ να καταγράφει εντυπωσιακή επιστροφή στην κερδοφορία, εμφανίζοντας EBITDA ύψους 1,845 εκατομμυρίων ευρώ το 2025, έναντι ζημιών 1,619 εκατομμυρίων ευρώ το 2022.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας σημείωσε σημαντική άνοδο, φτάνοντας τα 16,819 εκατομμύρια ευρώ το 2025 από 10,247 εκατομμύρια ευρώ το 2022.

Η σχέση της συγκεκριμένης πηγής με τον άνθρωπο χάνεται στα βάθη του χρόνου και εκτείνεται έως τη Νεολιθική Εποχή, κουβαλώντας μια ζωντανή παράδοση περίπου 8.000 ετών.

Με αφετηρία αυτόν τον μοναδικό φυσικό θησαυρό, η διοίκηση συνεχίζει να επενδύει με απόλυτο σεβασμό στην αυθεντικότητα, την κορυφαία ποιότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, συνδέοντας άρρηκτα τη μακρά ιστορική της διαδρομή με το μέλλον της βιομηχανικής παραγωγής στη Βόρεια Ελλάδα.