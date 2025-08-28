Ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο TWINVEST (GA no. 101146936), το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ανοικτού, ασφαλούς και καινοτόμου Ψηφιακού Διδύμου (Digital Twin) για χερσαία αιολικά πάρκα. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει διάρκεια 3,5 ετών (2024–2027).

Το TWINVEST αναπτύσσει μια προηγμένη πλατφόρμα προσομοίωσης που ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη, ανάλυση δεδομένων και τεχνικές προσομοίωσης, με σκοπό την παροχή πολύτιμων πληροφοριών για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επενδυτική αξιολόγηση των αιολικών εγκαταστάσεων, βασισμένων σε πραγματικά δεδομένα πεδίου.

Η πλατφόρμα θα επιτρέπει την ανάλυση επενδυτικών συνθηκών όπως η αποθήκευση ενέργειας, η ζήτηση, οι τιμές και το κανονιστικό πλαίσιο, ενώ παράλληλα θα υποστηρίζει την τεχνική αξιολόγηση εξοπλισμού και κόστους επένδυσης. Επιπλέον, θα λαμβάνει υπόψη τους περιβαλλοντικούς και μετεωρολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή, καθώς και δεδομένα προγνωστικής συντήρησης και διαχείρισης κινδύνων, με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση της αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων.

Η ΔΕΗ συμβάλλει ενεργά στο έργο αξιοποιώντας το αιολικό πάρκο Κουρομάντρι, ισχύος 8MW, στη Ναυπακτία. Στο πλαίσιο της συμμετοχής της, παρέχει κρίσιμα δεδομένα πραγματικής λειτουργίας όπως η παραγωγή ενέργειας, η διάταξη της εγκατάστασης, μετεωρολογικά στοιχεία, ιστορικά αρχεία συντήρησης και δεδομένα από αισθητήρες παρακολούθησης. Παράλληλα, συμμετέχει στον σχεδιασμό ενός σεναρίου εικονικής επένδυσης που προβλέπει αναβαθμίσεις των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ενσωμάτωση νέων ανεμογεννητριών ή τροποποιήσεις σε υπάρχουσες μονάδες, προσομοιώνοντας καταστάσεις όπως ακραία καιρικά φαινόμενα ή αιφνίδιες μεταβολές στην αγορά ενέργειας.

Η συμμετοχή της ΔΕΗ στο TWINVEST εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου για την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, την υποστήριξη βιώσιμων επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τη μετάβαση προς ένα ενεργειακό μέλλον όπου η τεχνολογία και η πράσινη ανάπτυξη συμβαδίζουν. Ο μετασχηματισμός της ΔΕΗ σε Powertech Όμιλο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη συστηματική ενσωμάτωση καινοτομίας, την ενίσχυση της τεχνολογικής ικανότητας και τη διαρκή βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Το TWINVEST, όπως και τα έργα RAIDO, DCFlex και XTRUST-6G, αποτελούν σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Ομίλου στην τεχνολογική εξέλιξη και την ενεργή συμβολή του στην ευρωπαϊκή ενεργειακή μετάβαση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει ενεργά και σε ευρωπαϊκούς θεσμικούς φορείς και πρωτοβουλίες, ως μέλος του DIGITALEUROPE, του κορυφαίου ευρωπαϊκού οργανισμού για την ψηφιακή πολιτική και ως μέλος του νέου Energy Executive Council, ενισχύοντας τον ρόλο του στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ατζέντας για την ενέργεια και την τεχνολογία.

Σχετικά με τον Όμιλο ΔΕΗ

Η ΔΕΗ είναι ο κορυφαίος Powertech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ηγείται του νέου εξηλεκτρισμού και συμβάλλει στην ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής, μέσα από στρατηγικές επενδύσεις σε ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές.

Ο μετασχηματισμός του Ομίλου ΔΕΗ βασίζεται στη δημιουργία ενός καθαρού και ευέλικτου χαρτοφυλακίου παραγωγής, μέσω επενδύσεων σε ΑΠΕ και πλήρους απολιγνιτοποίησης το 2026. Παράλληλα, ο Όμιλος επενδύει στον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής, ενώ έχει τοποθετήσει τον πελάτη στο επίκεντρο της εμπορικής του στρατηγικής.

Στον τομέα της ενέργειας, η ΔΕΗ λειτουργεί ως ένας πλήρως καθετοποιημένος όμιλος. Με μονάδες παραγωγής σε Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία και Βουλγαρία, το παραγωγικό δυναμικό του ανέρχεται σε 12,5GW, με την ετήσια παραγωγή ενέργειας να φτάνει τις 21TWh. Η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 6,3GW στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025, ενώ έργα ισχύος 3,7GW βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, με περισσότερους από 8,7 εκατομμύρια πελάτες, στους οποίους προσφέρει 33TWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως και ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας.

Στον τομέα της τεχνολογίας, συνδέοντας την ενέργεια με την καινοτομία, ο Όμιλος ΔΕΗ αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στη νέα εποχή της ψηφιακής μετάβασης και επενδύει σε τεχνολογίες αιχμής, από πανελλαδικό δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), έως διεθνή τηλεπικοινωνιακά καλώδια, data centers και Τεχνητή Νοημοσύνη.

Με στρατηγική κατεύθυνση τη βιώσιμη ανάπτυξη, ο Όμιλος ΔΕΗ ενσωματώνει υπεύθυνες περιβαλλοντικές και κοινωνικές πρακτικές στις εταιρικές λειτουργίες του, ενισχύοντας τη διαμοιραζόμενη αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον. Η πρόοδος του Ομίλου σε θέματα ESG αποτυπώνεται σε αναβαθμίσεις από διεθνείς οργανισμούς όπως S&P Global, CDP, FTSE Russell και ATHEX ESG, καθώς και στη συμμετοχή του στη διεθνή πρωτοβουλία SBTi για το κλίμα.

Η ΔΕΗ ιδρύθηκε το 1950 και από το 2001 οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.